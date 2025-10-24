Gobierno electo de Bolivia fue suspendido de la ALBA, lo tildaron de «proimperialista y colonialista»

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) suspendió este viernes al gobierno electo de Bolivia, encabezado por Rodrigo Paz, y lo acusó de tener una tendencia «proimperialista y colonialista».

Venezolana de Televisión (VTV) difundió en su página web el comunicado de la ALBA. Los países miembros, encabezados por Venezuela, Cuba y Nicaragua, acusaron al gobierno errante de pertenecer a la «ultraderecha».

De acuerdo al ALBA, Rodrigo Paz, que buscará estrechar relaciones con Estados Unidos, evidenció una «conducta antibolivariana, antilatinoamericana, proimperialista y colonialista, no se encuentra acorde con los principios de esta Alianza».

«Esta suspensión no afecta los vínculos permanentes, afectivos y solidarios que mantenemos con el pueblo boliviano, con el cual seguiremos trabajando y acompañando en su desarrollo y bienestar», acotó la ALBA

RAZONES DEL ALBA

Rodrigo Paz dijo esta semana que Venezuela, Cuba y Nicaragua no estaban invitados a su toma de posesión porque «no son democráticos». Apenas días después, la ALBA criticó las palabras del mandatario electo.

«Las declaraciones son totalmente inaceptables, al desconocer los principios de respeto, soberanía y cooperación que sustentan la integración de los pueblos de Nuestra América y los valores fundacionales de la Alianza», agregó la ALBA.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ESCÁNDALO EN ECUADOR: NOBOA DICE QUE INTENTARON ENVENENARLO, ESTO ENCONTRARON EN UN REGALO QUE LE ENVIARON

La ALBA subrayó que esta medida se mantendrá «mientras se evalúan las condiciones políticas en Bolivia». El objetivo de la Alianza es «proteger los principios fundacionales» de la organización y garantizar su papel en la región.

Bolivia se convirtió en 2006 en el tercer estado miembro de la ALBA, tras Venezuela y Cuba. Además de estos dos países, en la actualidad está formada por Antigua y Barbuda, Granada, Dominica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Nicaragua y Santa Lucía.