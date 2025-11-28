Detienen a una madre despiadada en Alabama, lo que intentó hacerle a su bebé porque no paraba de llorar dejó a todos en shock

Organismos de seguridad privaron de libertad a una madre en la localidad de Phenix City, Alabama, en Estados Unidos por intentar asfixiar a su propia hija de cuatro meses de nacida porque no dejaba de llorar.

La detenida responde al nombre de Mireira Lucero, de 28 años, quien además de intentar sofocar a la bebé, también había cometido otros actos violentos contra la menor, según relataron testigos.

Según denunciaron, la mujer sacudió a su hija y luego le colocó mantas y almohadas encima y la agarró por el cuello.

Afortunadamente, descubrieron a la madre a tiempo y la bebé logró sobrevivir. «Los testigos declararon que observaron a Lucero estrangular y sacudir a la bebé para que dejara de llorar», señalaron las autoridades, quienes recibieron una llamada a través del 911 durante la madrugada del lunes.

Tras arribar a la casa, los organismos de emergencia atendieron de inmediato a la víctima. «Al momento del traslado, parecía gozar de buena salud», informó la oficina del sheriff.

De igual forma, precisó que procedieron a la detención de la agresora. El uniformado indicó que la despiadada madre enfrenta cargos por tortura, maltrato e intento de homicidio infantil.

La menor quedó bajo resguardo de las autoridades de protección infantil, mientras avanza el caso.