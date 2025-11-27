Capturan a tres sospechosos del asesinato de una influencer en Los Ángeles, estos son los cargos que enfrentan

Tres hombres fueron acusados en Los Ángeles (EEUU) por el caso de la joven cantante e influencer María De La Rosa, conocida artísticamente como DELAROSA, quien murió después de recibir varios disparos mientras se encontraba en un automóvil estacionado en el barrio de Northridge.

Este miércoles, 26 de noviembre, las autoridades acusaron formalmente a los sospechosos, quienes fueron identificados como Francisco Otilio Gaytán y Benny Licon Gómez, ambos de 27 años, quienes fueron detenidos durante el fin de semana.

Asimismo, se precisó que el tercer implicado es Eduardo López, de 21 años, quien tiene una orden de arresto pendiente.

Lo que se detalló, es que todos residen en Northridge y enfrentan cargos por asesinato e intento de robo en segundo grado, según detallaron los fiscales.

LO QUE SE SABE DEL CASO

De acuerdo con la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles, durante las primeras horas del sábado, alrededor de la 1:30 de la madrugada, tres hombres se acercaron a un automóvil detenido y exigieron dinero a quienes se encontraban dentro.

Al recibir una negativa, los atacantes respondieron con disparos, dejando heridas a las tres personas que ocupaban el vehículo.

Se informó que la joven cantante fue trasladada de emergencia a un hospital, pero no logró sobrevivir a las heridas. Sobre las otras dos personas que estaban en el automóvil, lo que se sabe, es que permanecen en estado crítico.

¿QUÉ SE ESPERA PARA LOS SOSPECHOSOS?

De momento, Licon Gómez continúa detenido bajo una fianza de 2.280.000 dólares, y su presentación ante el juez estaba fijada para este miércoles, de acuerdo con lo informado por ABC News.

En paralelo, la fianza de Francisco Otilio Gaytán fue establecida en 2.180.000 dólares, con una audiencia prevista para el 7 de enero de 2026

Finalmente, en el caso de Eduardo López, la cifra asciende a 2.205.000 dólares, aunque la fecha de su lectura de cargos todavía está pendiente de confirmación.

FUE UN ATAQUE «DESPIADADO»

La Fiscalía del Condado de Los Ángeles destacó la magnitud del crimen, describiéndolo como un acto «despiadado y selectivo» que no solo truncó la vida de una prometedora artista, sino que además dejó una huella dolorosa en su familia y en los dos sobrevivientes.

“Este fue un ataque despiadado y selectivo que le robó la vida a una joven artista e infligió un trauma profundo de por vida a su familia y a los dos sobrevivientes”, afirmó el fiscal de distrito Nathan Hochman, en un comunicado de prensa difundido este mismo miércoles.

“Mi oficina investigará este caso con firmeza para garantizar que los responsables rindan cuentas por esta violencia sin sentido y mortal”, agregó.

¿QUIÉN ERA MARÍA DE LA ROSA?

De la Rosa lanzó su primera canción, “No me llames”, en agosto bajo el nombre de DELAROSA.

La publicación más reciente en su cuenta de Instagram, que tiene más de 40.000 seguidores, la muestra con una guitarra eléctrica en un estudio de grabación y tiene como la leyenda “Ocupada cocinando en el Stu”, en alusión al próximo lanzamiento de más música.

Desde la noticia de su muerte, muchas personas dejaron mensajes expresando su dolor por la pérdida de la joven intérprete en los comentarios.

En uno de los mensajes, Devin Christiansen, quien escribió que conoció a De La Rosa en un gimnasio “hace unos nueve o 10 años” cuando “no tenía absolutamente nada”, dijo que el cantante vio su potencial y lo ayudó a encontrar una agencia para impulsar su carrera.

«No podría estar más agradecido de haberla conocido en un momento en el que estaba en mi peor momento», escribió.

“Lamento mucho su pérdida. Dios ha recibido un ángel. Recuerdo cuánto hablaban de su futuro y lo orgullosos que estaban de ella. En este momento, les pido a todos que oren por ella y su familia. No hay palabras para expresar esta pérdida y este dolor. Dios, te pido que impones tus manos sobre esta familia y los guíes hacia la paz”, agregó.