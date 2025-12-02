Abogada de Inmigración recomendó a venezolanos no viajar a quienes esperan algún estatus migratorio en EEUU

La abogada de inmigración Aura Rosa Figuera advirtió este lunes, 1 de diciembre, que quienes esperan un estatus migratorio en EEUU no deben viajar en avión, ya que podrían ser detenidos en medio del endurecimiento de las políticas migratorias tras el tiroteo cerca de la Casa Blanca.

Así lo recomendó durante una entrevista concedida al programa Dos Más Dos, de Unión Radio.

“Si usted no tiene estatus, no tome un vuelo porque, por ejemplo, en Thanksgiving, en esta semana de Acción de Gracias, hubo varios detenidos de personas que ingresaron legalmente, y es importante acotarlo, porque hay personas que piensan que es nada más los que entraron por frontera sur, no, esto fue un padre y un hijo que fueron detenidos acá simplemente por tomar un vuelo”, advirtió.

“Si tiene que viajar, hágalo por carretera, vía terrestre, pero no se acerque a la frontera, no lo haga porque ahí está el Border Patrol y los van a parar y los van a detener”, agregó la abogada.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTA RECOMENDACIÓN?

Como se informó en días recientes, la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, intensificó las medidas de control migratorio luego del tiroteo ocurrido en las inmediaciones de la Casa Blanca. En el suceso murió la Guardia Nacional Sarah Beckstrom y resultó herido de gravedad su compañero Andrew Wolfe, quien permanece hospitalizado.

Al atacante lo identificaron como Rahmanullah Lakanwal. Se trata de un ciudadano afgano, quien colaboró con las fuerzas estadounidenses en Afganistán y que actualmente está detenido.

Lo llamativo, es que Lakanwal llegó a Estados Unidos en 2021 bajo el programa Operation Allies Welcome. Luego, solicitó asilo en 2024 y lo obtuvo durante este 2025. Sin embargo, este suceso ha servido de catalizador para nuevas restricciones migratorias.

Entendiendo ese contexto, la mencionada abogada, radicada en Texas, explicó que la ofensiva migratoria se ha centrado en ciudadanos de 19 países, entre ellos Venezuela.

De hecho, la administración Trump ordenó revisar miles de Green Cards. Se trata de una medida que afecta no solo a quienes obtuvieron la residencia a través de asilo, también a otros inmigrantes que lograron la residencia por diferentes vías.

Es esta medida, es la que está generando incertidumbre en comunidades migrantes, las cuales temen perder su estatus legal.