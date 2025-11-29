La razón por la que el Servicio de Inmigración suspendió «todas las decisiones de asilo» hasta nuevo aviso

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por su sigla en inglés) anunció la suspensión de «todas las decisiones de asilo», según señaló el viernes el director del organismo, Joseph Edlow.

La medida se mantendrá «hasta poder garantizar que todos los extranjeros sean investigados y examinados en el mayor grado posible», de acuerdo a lo publicado por el alto funcionario en su cuenta de la red social X (Twitter).

«La seguridad del pueblo estadounidense siempre es lo primero», agregó Edlow en su publicación.

Esta medida se tomó tras el ataque que sufrieron este miércoles dos soldados de la Guardia Nacional en Washington que le costó la vida a uno de ellos, una mujer, y dejó en estado crítico al otro.

El detenido, Rahmanullah Lakanwal, es un ciudadano afgano que llegó al país en 2021 con un programa de asilo a personas que colaboraron con las Fuerzas Armadas en la nación árabe antes del repliegue de las tropas estadounidenses.

En una medida adicional este viernes, el Departamento de Estado anunció la congelación inmediata de la concesión de visados a las personas que intenten viajar a EE.UU. con pasaportes afganos.

El Gobierno del republicano Donald Trump había anunciado el jueves que iniciaría una revisión de las aprobaciones de asilo de la Administración del demócrata Joe Biden, citando el tiroteo. Rahmanullah Lakanwal, el acusado, entró bajo el mandato de Biden pero recibió el asilo ya con Trump en la Casa Blanca.

19 PAÍSES EN LA MIRA, INCLUIDO VENEZUELA

Ese mismo día, USCIS anunció una revisión “exhaustiva y rigurosa” de todas las tarjetas de residencia o green cards emitidas a extranjeros de 19 países objeto “de preocupación”: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

Pero la medida comunicada este viernes a los funcionarios de asilo del USCIS supone una pausa indefinida en las resoluciones de asilo para todas las nacionalidades.

“No introduzcan ninguna información sobre decisiones para los casos afirmativos”, decía un aviso del USCIS a los funcionarios de asilo de una oficina, en referencia a los casos de asilo presentados por personas que ya están en Estados Unidos en situación legal, según reportó la cadena de noticias CBS News.