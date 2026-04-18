Subastarán el chaleco salvavidas de sobreviviente del Titanic y esta es la impresionante cifra que podría alcanzar

La casa de subastas Henry Aldridge & Son en Reino Unido pondrá en subasta este sábado en Wiltshire, Inglaterra, el histórico chaleco salvavidas que Laura Mabel Francatelli, una sobreviviente de la tragedia del Titanic, utilizó hace 114 años para salir con vida del que es posiblemente el hundimiento más famoso de la historia.

Los expertos de la firma proyectan que la pieza de tela natural y corcho alcance un valor máximo de 350.000 libras. Dicha cantidad equivale a más de 473.000 dólares en el mercado actual de coleccionismo.

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Francatelli, pasajera de primera clase, abordó el bote salvavidas número 1 con esta prenda. El chaleco incluso conserva las firmas autógrafas de otros ocho supervivientes que compartieron su huida del transatlántico.

La casa de subastas destacó la exclusividad del objeto en su portal web al confirmar que se trata del «único chaleco salvavidas de un superviviente del Titanic que se ha ofrecido en subasta».

La familia de la mujer custodió el chaleco durante décadas hasta que un coleccionista privado lo adquirió hace 20 años. Su objetivo fue que se exhibiera en diversos museos de Estados Unidos y el continente europeo.

SUBASTARÁN OTROS OBJETOS DE VALOR DE LA TRAGEDIA DEL TITANIC

El evento coincide con el aniversario de la tragedia ocurrida la medianoche del 14 de abril de 1912, cuando el choque del Titanic contra un iceberg segó 1.500 vidas y dejó apenas 700 sobrevivientes.

La puja también incluye un reloj de oro perteneciente a la víctima Frederick Sutton, el cual la prensa europea describe como una pieza «congelada en el tiempo» que podría superar las 80.000 libras (108,192 dólares).

Junto a estos tesoros, los interesados podrán ofertar por un almohadón de asiento recuperado de uno de los botes, ampliando la colección de reliquias rescatadas del naufragio más famoso de la historia.