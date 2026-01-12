Viral: Esto respondió Delcy Rodríguez a polémica imagen de Trump sobre la presidencia de Venezuela

La presidenta encargada Delcy Rodríguez respondió este lunes a la imagen que publicó el mandatario estadounidense, Donald Trump, en la que se atribuye el cargo de «presidente interino de Venezuela» en enero de 2026.

En ese sentido, reiteró que ella está al frente del Ejecutivo venezolano tras la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

«Desde acá nosotros ratificamos y reafirmamos la soberanía y la independencia de Venezuela. He visto por allí caricaturas en Wikipedia de quien manda en Venezuela. Aquí hay un gobierno que manda en Venezuela», manifestó Rodríguez, sin mencionar a Trump.

«Aquí hay una presidenta encargada y un presidente rehén en los Estados Unidos. Nosotros gobernamos junto al pueblo organizado y el poder popular», apuntó.

#12Ene | La presidenta encargada Delcy Rodríguez respondió este lunes a la imagen que publicó el mandatario estadounidense, Donald Trump, en la que se atribuye el cargo de «presidente interino de Venezuela» en enero de 2026. Video: Telesur

Asimismo, sostuvo que Venezuela «avanza en relaciones internacionales de respeto, en el marco de la legalidad internacional, para hacer reivindicar y para proteger los derechos de nuestro amado país».

LA IMAGEN QUE PUBLICÓ TRUMP

El presidente estadounidense, Donald Trump, publicó este domingo en Truth Social una imagen de su perfil en Wikipedia, en la que se atribuye el cargo de «presidente interino de Venezuela» a fecha de enero de 2026.

Trump ha publicado en otras ocasiones imágenes manipuladas o videos de inteligencia artificial (IA), sin embargo, en la página oficial de Wikipedia no mostraba ningún cambio e indicaba su cargo real, el de presidente de Estados Unidos.