VIDEO: Jorge Rodríguez dice que Venezuela es el país «más seguro» de Sudamérica
Venezuela

VIDEO: Jorge Rodríguez dice que Venezuela es el país «más seguro» de Sudamérica

Caraota Digital
Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Foto: cortesía

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, aseguró este martes que Venezuela es el país «más seguro» de Sudamérica y consideró que las críticas en este aspecto son «propaganda».

Contents

Rodríguez se pronunció durante el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. En su alocución, el diputado sostuvo que los extranjeros que visitan Venezuela descubren que se trata de un país «seguro»

Leer Más

Abrams
«Ya está claro que la elección presidencial de Venezuela en 2024 será una farsa», afirmó Elliott Abrams
El comunicado de Corpoelec tras apagón que afectó Caracas, La Guaira y Miranda este 22AGO
EN FOTOS: Se registró un incendio en Merposur en El Cementerio, siete locales resultaron afectados

«Se encuentran con el país más seguro de Sudamérica. Venezuela es hoy por hoy más seguro que los Estados Unidos de América. Secuestran a un país que es más seguro que Ecuador, Perú, Paraguay, República Dominicana, Panamá», dijo Rodríguez.

El diputado concluyó que hay una «guerra comunicacional» contra Venezuela. «Se han cansado de decir que la situación es insostenible y la demostración de esa falsedad está en los miles y miles de extranjeros cuando nos visitan», dijo.


El también jefe del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz destacó que Venezuela «ha logrado superar» los «ataques y sanciones». Además, Rodríguez afirmó que los ciudadanos deben «actuar y mantener la paz».

RODRÍGUEZ PIDE «CUIDAR LA CASA»

En medio del despliegue de Estados Unidos en el mar Caribe, Rodríguez aseguró que los ciudadanos deben «defender la paz de la región y del mundo». «Todos compartimos la misma bandera», agregó.

«Estamos diciendo que debemos cuidar la casa que compartimos. Les pedimos que activamente nos incorporemos a campañas para resaltar el orgullo de la venezolanidad», aseveró Rodríguez en su alocución.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MADURO ANUNCIÓ ACTIVACIÓN DEL PLAN INDEPENDENCIA 200 EN NUEVA ESPARTA, SUCRE Y DELTA AMACURO

Rodríguez concluyó que el gobierno de Maduro no actúa de forma «agresiva», sino que busca «defender» al país de un posible ataque extranjero, luego de varios bombardeos a lanchas cerca de las costas venezolanas.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

VIDEO SENSIBLE: Cabecilla del Tren de Aragua murió al saltar de un edificio durante allanamiento en Colombia
Venezuela
Noche histórica en Caracas: La programación por canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles
Noche histórica en Caracas: La programación por canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles
Venezuela
En medio de una intensificación de las operaciones antinarcóticos en el Caribe, el ejército de Estados Unidos ha desplegado en las últimas semanas buques de guerra y ejecutados varios ataques aéreos contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas. Sin embargo, los narcotraficantes trabajan intensamente para eludir los bombardeos.  
Narcotráfico en el Caribe: estas serían las tácticas para evadir operativo de EEUU, según NYT
EEUU