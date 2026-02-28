Gobierno de Delcy Rodríguez calificó los ataques a Irán como una «peligrosa e impredecible escalada de acontecimientos»

El Gobierno de la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, condenó los ataques realizados por EEUU e Israel contra la República Islámica de Irán, por lo que hizo un llamado urgente a la comunidad internacional, para que insten a los países involucrados a retomar la vía de la negociación y de esta manera evitar una escalada de la confrontación.

«La República Bolivariana de Venezuela condena y lamenta profundamente que, en un contexto en el que se desarrollaban esfuerzos diplomáticos y negociaciones en curso, se haya optado por la vía militar mediante ataques contra la República Islámica de Irán, desencadenando en las últimas horas una peligrosa e impredecible escalada de acontecimientos, incluidas las indebidas y condenables represalias militares en contra de objetivos ubicados en distintos países de la región por parte de Irán», reza un comunicado publicado por el canciller Yván Gil en sus redes sociales.

«Esta situación, producto del desconocimiento de los principios de la diplomacia, la solución pacífica de las controversias y la Carta de las Naciones Unidas, coloca a la región y el mundo ante un escenario de inestabilidad de enorme gravedad», agrega la misiva.

RECHAZARON SUPUESTOS ATAQUES A INSTALACIONES CIVILES

Asimismo, advirtieron que causan «profunda consternación los reportes e imágenes de ataques a instalaciones civiles dentro del territorio iraní», los cuales habrían ocasionado «bajas de civiles inocentes, incluidos estudiantes menores de edad de una escuela primaria».

Por último, reiteraron «su compromiso inquebrantable con la paz» por lo que instaron a buscar una «solución pacifica de las controversias», así como a respetar «la soberanía y el derecho internacional».

En este sentido, hicieron «un llamado urgente» a la comunidad internacional y a los estados involucrados a retomar las negociaciones para evitar que el conflicto se extienda en el tiempo.