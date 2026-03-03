Empresas de EEUU estarían evaluando su regreso al país, según el sector de autopartes

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes (Canidra), Carlos Rondón, proyectó que pronto volverán «las marcas americanas al mercado venezolano», aunque aclaró que no necesariamente van a ensamblar sus vehículos en el país.

«Ciertamente hay un interés manifiesto, de hecho, están aquí haciendo investigaciones, definitivamente vuelven las marcas americanas al mercado venezolano», reveló en entrevista concedida al programa Dos más Dos que transmite Unión Radio.

«No quiere decir que van a ensamblar nuevamente en el país, pero si viene la presencia de sus productos», detalló.

Asimismo, aseguró que en estos momentos es mayor la oferta que la demanda de repuestos de autopartes. «En Venezuela hay suficientes repuestos para satisfacer las necesidades de nuestro parque automotor, cuyo promedio es de 25 años», comentó.

No obstante, destacó que en algunas marcas puntuales hay «escasez» de repuestos porque estas compañías «no están cumpliendo» con la distribución que se le exige.

Aunque no reveló el nombre de las marcas, Rondón detalló que son provenientes de China. «Eso es en algo que ya se está trabajando», agregó.

Para finalizar, destacó la unión y el «gran esfuerzo» que han hecho todas las cámaras asociadas a los vehículos para detectar la llegada de productos falsificados y frenar la informalidad.

Asimismo, precisó que la diferencia de precios entre un producto genuino y la copia supera el 30%, aunque destacó que el venezolano promedio ha aprendido que los productos originales tienen una duración mucho más amplia y mayor calidad.