Luto académico: Falleció el expresidente de la Asociación de profesores de la UCV

Valentín Romero
Por Valentín Romero
2 Min de Lectura
Falleció el expresidente de la Asociación de profesores de la UCV
Foto: Archivo

El mundo académico esta de luto luego de enterarse, este sábado, del fallecimiento del profesor Víctor Márquez, quien fungió como presidente de la Asociación de Profesores de la UCV (Apucv) por muchos años.

Así lo anunció el Movimiento Estudiantil Venezolano de la mencionada casa de estudios a través de las redes sociales.

Por su parte, la cuenta de la red social X (Twitter) Viva la UCV (@VivaLaUCV), confirmó la triste noticia y expresaron su pesar por la partida física de este luchador académico.

«Lamentamos informar el sensible fallecimiento del profesor Víctor Márquez (@marquezcvm), expresidente de la @APUCV. Su legado en el ámbito académico y su incansable lucha por la educación, DDHH y la libertad en nuestro país perdurarán por siempre. ¡Paz a su alma!», se leía en el post.

Lo que no precisaron fue como falleció el docente, muy querido en todos los ámbitos de la comunidad universitaria venezolana.

DEFENSOR DE LA EDUCACIÓN Y DE LOS DDHH

El profesor Víctor Márquez dedicó gran parte de su vida a la docencia y a la defensa de los derechos de los profesores universitarios.

Asimismo, se destacó como un firme defensor de la educación pública, la libertad de pensamiento y los derechos humanos en el país.

Su paso por la presidencia de la Apucv dejó huella en la comunidad académica, donde se le reconoce por su lucha en favor de la autonomía universitaria y las reivindicaciones del gremio docente.

La noticia de su fallecimiento generó múltiples expresiones de solidaridad y condolencias dentro de la comunidad ucevista.

Representantes del movimiento estudiantil y del sector académico venezolano, destacaron su ejemplo de valentía, coherencia y compromiso con el país.

