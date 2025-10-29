El particular disfraz que usaron ladrones que se llevaron un botín de más de 3 millones dólares en joyas

En un golpe que ha dejado perpleja a la comunidad de Jamaica Hills, en Queens, en Nueva York (EEUU), tres hombres ejecutaron un robo millonario, llevándose joyas valoradas en aproximadamente 3,2 millones de dólares.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés), lo más sorprendente del caso registrado el pasado 16 de octubre fue la estrategia utilizada: los delincuentes se disfrazaron de obreros de la construcción, lo que les permitió moverse con aparente normalidad en plena luz del día.

Se detalló que dos de los sospechosos forzaron la puerta trasera de una residencia ubicada cerca de la calle 160 y la avenida 84, mientras el tercero esperaba en un Hyundai Elantra azul, vehículo en el que huyeron tras sustraer el botín.

Las cámaras de seguridad captaron a los hombres con chalecos reflectantes, cascos blancos y gafas de protección, lo que les permitió pasar desapercibidos ante los vecinos.

El robo se realizó sin violencia y, al parecer, sin que hubiera personas dentro de la vivienda en el momento del atraco.

Este detalle ha generado especulaciones, sobre si los ladrones contaban con información previa, respecto a los movimientos de los residentes.

¿QUÉ SE ROBARON?

La acción delictiva tuvo como blanco principal una caja fuerte y diversas joyas resguardadas dentro de la residencia. Según la policía y fuentes informativas posteriores, el monto total del botín alcanza los 3,2 millones de dólares. Esta suma sitúa el caso entre los robos residenciales de mayor envergadura registrados en lo que va del año en la ciudad.

Aunque el monto sustraído resulta considerable, las autoridades no han detallado hasta el momento la composición precisa de las joyas ni han confirmado si la caja fuerte contenía otros artículos de gran valor. La falta de información específica mantiene abiertas varias incógnitas sobre la naturaleza exacta del botín.

De momento, el NYPD difundió a través de las redes sociales las descripciones de los sospechosos y solicitó información a la ciudadanía.

“Instamos a cualquier persona que haya visto el Hyundai azul o a individuos con vestimenta de construcción actuando de manera sospechosa en Jamaica Hills ese día, a comunicarse de inmediato con la línea de Crime Stoppers”, señaló un portavoz a ABC News.

Por ahora, las autoridades no han logrado realizar detenciones ni recuperar las joyas robadas. Los investigadores continúan examinando las grabaciones de videovigilancia en los alrededores, en busca de pistas que permitan identificar a los responsables.

OTRO CASO PARECIDO, ¿UNA TENDENCIA GLOBAL?

El incidente ha cobrado notoriedad por su semejanza con un sorprendente robo ocurrido días más tarde en París. Allí, un grupo de delincuentes —también vestidos como obreros— logró ingresar al Museo del Louvre y sustraer joyas valoradas en 102 millones de dólares, entre ellas piezas históricas que pertenecieron al emperador Napoleón Bonaparte y a su esposa.

El asalto parisino, ejecutado el 19 de octubre, fue tan preciso como breve. Los ladrones utilizaron una plataforma elevadora para alcanzar el segundo nivel del museo. Luego, cortaron una ventana con amoladoras y rompieron las vitrinas de la Galería Apollo, todo en apenas siete minutos.

Aunque no se ha establecido un vínculo directo entre ambos robos, los investigadores en Nueva York consideran la posibilidad de una tendencia global. Una en la que bandas organizadas emplean disfraces de trabajadores, para infiltrarse en espacios de alto valor sin levantar sospechas.