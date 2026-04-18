Rubeliz «perdió» su cita de asilo: los nuevos detalles de la médico venezolana a casi una semana de su arresto por ICE

A casi una semana de su arresto en el Aeropuerto Internacional de McAllen, en Texas (EEUU), la médico venezolana Rubeliz Bolívar continúa bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), por lo que no puso asistir a su cita de asilo.

De acuerdo con Telemundo, aunque la médico venezolana no pudo cumplir con la cita de asilo, sí acudió su esposo, Milenko Faria, en las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, en inglés) en California.

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La cita representaba un paso crucial en un proceso migratorio, el cual la pareja ha seguido durante más de una década.

Bolívar fue arrestada el pasado sábado por agentes de la Patrulla Fronteriza antes de pasar por el control de seguridad del aeropuerto, pese a presentar una licencia de conducir con certificación Real ID y un permiso de trabajo válido hasta 2030.

Según relató Faria, la doctora explicó que estaba en trámite de ajuste de estatus y viajaba para precisamente para asistir a dicha entrevista de asilo, pero los agentes insistieron en que debía demostrar residencia legal permanente.

Minutos después, terminó detenida junto con su hija de cinco años, ciudadana estadounidense, quien permaneció bajo custodia casi 19 horas antes de ser entregada a su abuelo.

El caso de Bolívar ocurre en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Bolívar, quien llegó a Estados Unidos en 2016 con visa de turista, había sido incluida en la solicitud de asilo presentada por su esposo antes de que expirara su estadía.

Ambos también gestionan una petición de residencia permanente basada en empleo calificado, respaldada por la empresa tecnológica donde trabaja Faria.

Además, la pareja fue beneficiaria del Estatus de Protección Temporal (TPS). Un programa que protegía a cientos de miles de venezolanos de la deportación hasta que la administración Trump decidió ponerle fin. Una decisión que actualmente enfrenta impugnaciones judiciales.

Desde junio de 2025, Bolívar ejercía como médico residente en un hospital de McAllen. Se trata de una zona designada por el gobierno federal como de escasez crítica de personal sanitario.

Su esposo destacó que siempre han cumplido con los requisitos legales y su trayectoria profesional refleja un compromiso con la comunidad.

La detención, afirmó, no solo interrumpió su proceso migratorio, sino que también dejó en suspenso su labor en un área donde la falta de médicos es un problema persistente.

«Ella siempre estuvo enfocada en la comunidad, y cuando la aceptan, fue una alegría inmensa», comentó Faria, de 36 años.

¿DÓNDE ESTÁ LA MÉDICO VENEZOLANA?

Lo que se detalló, es que la médico venezolana permanece recluida en el Centro de Detención El Valle, en Texas.

De acuerdo con la versión de su esposo, Bolívar ha solicitado en repetidas ocasiones conocer los motivos formales de su arresto. Sin embargo, todavía no recibe una explicación clara.

Su familia insiste en que la doctora actuó conforme a la ley. Y, por tanto, su detención representa un golpe injustificado para una profesional que ha dedicado su carrera a atender a comunidades vulnerables.

MÉDICOS VENEZOLANOS DETENIDOS POR ICE

La detención de profesionales venezolanos del sector salud se ha vuelto un patrón. Uno de ellos, es el doctor Ezequiel Véliz. El galeno fue arrestado el 6 de abril en un retén y liberado esta semana tras el pago de una fianza de 8.000 dólares.

También destaca el caso de José Gregorio Valera Vera, quien es el tercer médico venezolano detenido en menos de un mes por agentes del ICE. De acuerdo con diversos medios locales, el arresto del venezolano se registró el pasado 19 de marzo en Nashville, en Tennessee (EEUU).