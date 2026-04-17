VIDEO: Delcy Rodríguez reveló cómo usarán en el país los recursos que habían sido congelados por el FMI

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró este viernes, 17 de abril, como «una gran noticia para Venezuela y una victoria de la diplomacia» la reanudación de relaciones entre el país y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y anunció el uso de activos congelados en la recuperación «inmediata» de los servicios públicos.

Rodríguez reiteró que los recursos que el país espera recuperar serán dirigidos a áreas críticas para la población, especialmente los servicios públicos y hospitales.

Destacó que la prioridad será invertir en la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional, el sistema de agua potable y otros servicios básicos que han sufrido fallas recurrentes.

«Estamos recuperando los derechos y activos congelados que nos permitirán invertir en servicios públicos y en la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional y el sistema de agua, los servicios básicos y la atención prioritaria a los hospitales del país», expresó Rodríguez.

Asimismo, negó de momento la puesta en marcha de un plan de endeudamiento, tras el reingreso de Venezuela al FMI.

#AHORA | Delcy Rodríguez anunció que los fondos de Venezuela en el FMI que «estaban bloqueados» serán usados para mejorar los servicios públicos y hospitales . pic.twitter.com/0zxJBcxnnr — Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 17, 2026

FINANCIACIÓN – VENEZUELA – FMI

Sin embargo, desde Washington, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, confirmó que el organismo actuará «con gran celeridad» para facilitar en el futuro el acceso de Venezuela a instrumentos de financiación.

Explicó que la decisión se basa en señales positivas provenientes de Caracas, entre ellas la entrega de información macroeconómica y el inicio de un diálogo que calificó como constructivo, lo que, según dijo, demuestra «buena fe» por parte de las autoridades venezolanas.

«También hemos constatado que, en la región, los países vecinos de Venezuela respaldan de manera muy decidida el restablecimiento de la relación con el país», añadió la economista búlgara.

De cara al futuro, la directora del FMI señaló que «probablemente» será necesario implementar un programa de apoyo financiero para Venezuela, siempre que exista un acuerdo claro sobre el camino a seguir.

Para poder acceder a nuevos créditos del FMI, Venezuela debe superar una serie de procesos técnicos y legales, empezando por la reanudación de las consultas del Artículo IV de la entidad, que llevará meses.

Entre los principales retos a lo largo del camino identificados por Georgieva están la necesidad de que el país vuelva a compartir datos macroeconómicos fiables y también que emprenda reformas institucionales de calado.