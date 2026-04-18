¿Almohada sí o no? Expertos explicaron cómo influye en la salud ocular y cervical

Dormir es una necesidad biológica esencial, pero la forma en la cual se hace puede tener efectos inesperados en la salud ocular y cervical. En los últimos años, nuevas investigaciones han puesto en duda la idea tradicional que hacerlo con almohada es siempre la opción más saludable.

Estudios recientes sugieren que, para algunas personas, especialmente quienes tienen riesgo de glaucoma, prescindir de la almohada podría reducir la presión intraocular y proteger el nervio óptico.

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Este hallazgo, como era de esperarse, abrió un debate más amplio sobre cómo la postura nocturna influye en el bienestar general.

Según investigaciones citadas por el British Journal of Ophthalmology, dormir sin almohada o con la cabeza sin elevación puede disminuir la presión dentro del ojo.

El estudio observó que los pacientes con glaucoma experimentaban un aumento significativo de presión cuando dormían con dos almohadas, en comparación con quienes descansaban boca arriba sin elevación.

Los especialistas explican que este incremento se debe a la compresión de las venas del cuello, lo que reduce el flujo sanguíneo hacia los ojos y eleva la presión intraocular.

El doctor William Lu, director médico de Dreem Health, destacó en declaraciones a Fox News Digital que la postura al dormir es un factor determinante para la salud ocular.

Aclaró que las almohadas no son peligrosas por sí mismas, pero su forma y altura pueden influir en la presión intraocular.

¿Y QUÉ PASA CON LOS QUE DUERMEN DE LADO?

Es por ello, que Para Lu, más que eliminar la almohada, lo importante es evitar posiciones que coloquen el cuello en ángulos extremos o incómodos, especialmente en personas con glaucoma o predisposición a desarrollarlo.

Sin embargo, dormir sin almohada no es una solución universal. Quienes duermen de lado suelen necesitar soporte cervical para mantener la alineación natural de la columna.

Para estos casos, la doctora Saema Tahir, especialista en trastornos del sueño, advirtió que la falta de soporte puede generar dolor, rigidez y molestias en cuello, hombros o brazos.

Además, para personas que roncan o padecen dolores cervicales, eliminar la almohada sin una evaluación personalizada podría empeorar la calidad del descanso.

¿UNA DECISIÓN PERSONAL?

Los expertos coinciden en que la decisión debe ser individualizada. Dormir boca arriba puede favorecer a quienes encuentran las almohadas convencionales demasiado altas o firmes.

Mientras, que quienes duermen de lado, requieren un soporte adaptado a su anatomía.

Tahir también señala que elevar ligeramente la cabecera de la cama —sin necesidad de retirar la almohada— puede ser útil en casos específicos para disminuir la presión intraocular, aunque las pruebas científicas disponibles aún son limitadas.