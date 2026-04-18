¿Sufres de migraña? Estas son las cinco preguntas que debes hacerte para identificarla

La migraña es una de las enfermedades más comunes del mundo y se estima que más de mil millones de personas la padecen. Sin embargo, algunos pacientes no logran identificarla y no reciben la atención médica necesaria.

Esta enfermedad consiste en dolores de cabeza intensos que pueden durar entre 4 y 72 horas. En algunos casos, la molestia suele normalizarse y se trata únicamente con analgésicos, no con un tratamiento claro.

Los médicos recomiendan consultar con un neurólogo si se dan episodios frecuentes de migraña. Un diagnóstico adecuado permite distinguir a esta enfermedad de otros tipos de dolor de cabeza.

«El diagnóstico de migraña se basa fundamentalmente en la historia clínica del paciente y en características muy específicas del dolor y de los síntomas que lo acompañan. Por eso existen herramientas que ayudan a sospecharla y orientar la consulta médica», expuso la neuróloga Natalia Larripa, de acuerdo a Infobae.

PREGUNTAS SOBRE LA MIGRAÑA

Para identificar las señales indicadas por Larripa hay un autotest simple de orientación. Aunque no se trata de un diagnóstico médico, pero sí puede generar la inquietud de si tienes migraña y requerir de atención especializada. Las preguntas son las siguientes:

1. ¿Tuviste al menos 4 o 5 episodios de dolor de cabeza en los últimos tres meses?

2. ¿El dolor dura entre 4 y 72 horas, si no tomas medicación?

3. ¿El dolor es pulsátil o late, y suele afectar un lado de la cabeza?

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4. Durante el episodio, ¿tienes náuseas o molestias con la luz y el ruido?

5. ¿El dolor te hace cancelar planes o faltar a compromisos laborales o educativos para acostarte y frenar todo?

Especialistas indican que las preguntas reflejan datos claves de la migraña: cantidad y duración de los episodios, síntomas asociaciones, impacto en el día a día y el tipo de dolor.

Si al menos una de las respuestas es afirmativa, lo recomendable es consultar con el neurólogo. «El paciente con migraña debe recibir un tratamiento específico para el manejo agudo de las crisis», sentenció Larripa.