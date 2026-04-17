Venezuela

Delcy Rodríguez designó a un ‘nuevo’ ministro de Salud

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, designó este viernes como nuevo ministro de Salud al médico Carlos Alvarado, en el que será su segundo paso por esta cartera, y confirmó la salida de Nuramy Gutiérrez del organismo.

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Rodríguez informó en su cuenta de Instagram sobre la designación de Alvarado. Se trata de la segunda ocasión en que el médico está al frente del Ministerio de Salud, puesto que ocupó el cargo entre 2018 y 2022.

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«Médico venezolano egresado de la UCV quien ya estuvo al frente de esta cartera, desempeñando un papel fundamental en la atención y protección del pueblo venezolano», detalló Rodríguez.

La mandataria interina también recordó que Alvarado estuvo en la «primera línea de combate en la pandemia de la COVID-19», dado que fue el ministro de Salud durante la crisis sanitaria global.

Por su parte, Nuramy Gutiérrez será la nueva rectora de la Universidad de las Ciencias de la Salud (UCS), en donde «continuará aportando a la formación de nuevos profesionales de la medicina». Rodríguez agradeció su «valiosa labor al frente del Ministerio».

HISTORIAL DE ALVARADO

Con este anuncio, Alvarado regresará al tren ministerial tras su destitución en 2022. Desde finales de enero, se desempeñaba como presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), aunque se desconoce si continuará en el cargo.

Durante el gobierno de Nicolás Maduro, ocupó distintos cargos, destacando especialmente el de ministro de salud. También fue viceministro de Redes y Servicios de Salud en 2014 y rector de la Universidad de las Ciencias de la Salud.

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Alvarado cuenta con una amplia trayectoria dentro del sector salud y desde hace unas dos décadas está involucrado a la administración pública. Además de los cargos ministeriales y educativos, ha sido director y gerente de distintos organismos sanitarios del Estado.

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