¿Capriles, Henri Falcón y Tomás Guanipa a la AN? Filtraron lista de candidatos de la oposición para las elecciones del 25May

El secretario nacional del partido político Un Nuevo Tiempo presentó este lunes ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) la lista de candidatos para la Asamblea Nacional (AN) que destaca por la presencia de varios dirigentes políticos que sin previo aviso aparecieron nuevamente como habilitados sin justificativo alguno.

La lista la filtró el experto en temas electorales Eugenio Martínez a través de sus redes sociales, quien recordó que «esta forma de elección que se aplica desde 2020 es inconstitucional».

El caso más sonado es el de Henrique Capriles, quien supuestamente estaba inhabilitado por corrupción y ahora lidera la lista. El pasado mes de febrero el propio ministro de Interior del gobierno de Maduro, Diosdado Cabello, aseguraba que no podría ejercer funciones políticas hasta 2032.

«Capriles es un choro. 15 años fue muy poco porque no daba más la ley, pero lo que robo Capriles junto con quienes lo acompañaron en la gobernación no da para 15 años sino para toda la vida. No es el Gobierno quien lo tiene inhabilitado sino el mismo por ser un corrupto y quien ejecuta la inhabilitación es la Contraloría General de la República», dijo.

Otra de las personas a quien habilitaron sin previo aviso fue al dirigente opositor Tomás Guanipa. Guanipa también aspiraría a un curul como diputado en la AN, aunque tenía una orden de la contraloría que le impedía ejercer cargos públicos por 15 años.

Los postulados a la lista nacional de la AN de UNT-Unica (esta forma de elección que se aplica desde 2020 es inconstitucional) incluye a

1) HCR

2) Luis Emilio Rondón.

3) Stalin González.

4) Tomás Guanipa.

5) Henri Falcón.

6) Pablo Pérez.

7) Felipe Mujica.

En la lista también destacada Stalin González, quien ejerció como primer vicepresidente de la AN cuando la presidía Juan Guaidó.

Entre otras figuras que aparecen en la lista están Luis Emilio Rondón, Henri Falcón, Pablo Pérez y Felipe Mujica.

«Vale resaltar que el sistema de sobre representación que se utiliza en Venezuela es casi imposible que más allá de 4to puesto en la lista nacional los integrantes puedan ser electos como diputados a la AN (salvo que la votación por esta lista sea abrumadora)», explicó Eugenio Martínez.