Fiestas de Elorza establecen normas y multas para este 2026, conócelas

Las autoridades del municipio Rómulo Gallegos, en el estado Apure, establecieron una serie de normas y multas de cara a las Fiestas de Elorza, con el objetivo de evitar desórdenes o incidentes durante las celebraciones.

La Alcaldía publicó la Gaceta Oficial N° 825, en donde detalló una serie de estrictas normas que regirán en el municipio entre el 13 y 19 de marzo, cuando se hacen las fiestas. También establece sanciones y prohibiciones.

En primera instancia, durante las fiestas están prohibidas la circulación de vehículos con «equipos de sonido de alta potencia». Lo mismo ocurrirá con el uso de espumas de carnaval o polvos de colores.

«Queda prohibida la ejecución de géneros musicales o la presentación de espectáculos cuyo contenido lírico o visual promueva la violencia, apología al vicio o atente contra los valores familiares», acota el decreto.

MULTAS DURANTE LAS FIESTAS

La Alcaldía también estableció una serie de sanciones, dependiendo de la «gravedad de la falta». En el marco de las Fiestas de Elorza, se podrán ordenar «multas económicas, decomiso de la mercancía y la suspensión temporal del permiso de realización de eventos».

Las sanciones serán pagadas en la moneda de mayor valor establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV). En el decreto están tipificadas las multas leves (50 veces la moneda de mayor valor), graves (100) y gravísima (200).

También se ordenó la creación de un nuevo impuesto especial sobre el valor de cada caja de cerveza que ingrese al municipio. Además de mantener un control y regulación, los fondos serán destinados a la organización y logística de las Fiestas de Elorza.

Las autoridades subrayaron que estas sanciones buscan hacer frente a las conductas que afecten a la seguridad, moral y orden público de las fiestas. A esto se suma el objetivo de preservar las tradiciones de la celebración y el llano.