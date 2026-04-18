Sucesos

TRAGEDIA: Dos personas murieron carbonizadas en aparatoso accidente vial en Portuguesa

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
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Foto: Composición

Un vuelco fatal en la autopista José Antonio Páez del estado Portuguesa se cobró la vida de tres personas la tarde del viernes 17 de abril, después de que dos padres y su hijo volcaran en el vehículo en el que viajaban, el cual acabó incendiándose y consumando la tragedia que enluta a familia y amigos.

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El trágico suceso ocurrió específicamente a la altura del sector Río Guache, donde el carro en el que viajaba el grupo se incendió tras el fuerte impacto.

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Las autoridades identificaron a las víctimas como Isbel, apodado “Cuico”, junto a Nelly Camejo y su hijo José Camejo. Las víctimas eran reconocidos comerciantes de la localidad de Ospino, ampliamente queridos por los vecinos de la zona.

Según el informe oficial del accidente, dos de los ocupantes murieron carbonizados al quedar atrapados dentro del automóvil. Asimismo, el tercer integrante del grupo falleció tras salir despedido del vehículo como consecuencia de la violencia del choque.

Las víctimas se trasladaban en un vehículo Chevrolet Aveo de color negro, identificado con las placas AB282T0. El fuego consumió rápidamente la unidad luego de que esta volcara en plena vía rápida.

Comisiones de los bomberos, la Policía del estado Portuguesa y la Policía Nacional Bolivariana acudieron de inmediato al sitio del siniestro. Los funcionarios sofocaron las llamas y comenzaron las investigaciones pertinentes para determinar las causas exactas que originaron el siniestro.

OTRO ACCIDENTE FATAL

A inicios de semana, otro fuerte accidente de tránsito se dio, pero esta vez en la ciudad de Puerto Ordaz, en el estado Bolívar. En el hecho, al menos una persona murió y más de una decena resultaron heridas.

Los hechos se dieron en la tarde de este 14 de abril en la avenida Los Trabajadores, a la altura de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor). De acuerdo a medios regionales, un incendio forestal afectó la visibilidad por esta vía de comunicación, desencadenando el accidente.

Al lugar acudieron funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía del Municipio Caroní, Tránsito y el cuerpo de Bomberos. Una vez extinguieron las llamas, pusieron en marcha las pesquisas en la escena del accidente.

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