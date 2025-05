¿Sabes poner límites a los que te rodean?

Por María Laura García

Hasta que no aprendemos a valorarnos, conocernos y a tener claro lo que nos hace feliz, difícilmente sabremos poner límites.

Qué liberador es tener muy claro lo que queremos y necesitamos pues desde ese autoconocimiento, es que somos capaces de construir un autoestima sano, y con ese nivel de evolución emocional, sin egoísmo y con mucha empatía, podremos establecer límites a los que nos rodean desde el equilibrio.

Y los mejores y más productivos NO, son los que se dicen con amabilidad y cariño. ¿Qué opinas? Nadie que no haya aprendido esto en la vida podrá sentirse satisfecho y en paz.

Todo comienza con la autoestima…

Una autoestima sana es el combustible para darnos el puesto que merecemos en nuestro relacionamiento con el entorno, ya que no hay nada más desafiante que intentar tomar de una taza que está vacía.

Por ello, para poder tener relaciones equilibradas y de respeto debes comenzar por lo básico y centrarte en ti primero, es decir, empieza a trabajar en tu autocuidado. Y ese aprender a quererte y tratarte bien debe iniciar con darte el espacio para escucharte, entenderte y estar 100% conectado contigo.

Para lograrlo sal y conecta con la naturaleza. Dedica tiempo a desconectarte de todo y de todos. Camina en lugares abiertos, si es en ambientes naturales mejor, ya que el silencio te brindará la oportunidad de practicar la atención plena. Respira aire puro y déjate cautivar por la belleza de todo lo que te rodea: los pájaros, los árboles o la nada. Cuando ejercitamos la atención plena, dejamos muy poco espacio para el estrés y los pensamientos irrelevantes, es decir, comienzas a tener contacto con lo profundo e importante.

Entonces, semanalmente siéntate en el parque con un café y un libro, o escucha una app de meditación con tus auriculares, entra en TU mundo y vive el momento.

Haz ejercicio, cuida de ti y tu alimentación, por ejemplo, y una vez que te familiarices con este nivel de cuidado personal, comenzarás a apreciarte a ti y a tu entorno, y sabrás que NO deseas en tu vida, para desde esa sabiduría individual, verte en la necesidad de poner límites, es decir, sabrás cuándo separarte de las personas y las situaciones.

Muchas veces olvidamos que tenemos el derecho y la responsabilidad de proteger nuestro espacio personal y emocional, y fijar límites es fundamental para alcanzar este objetivo. Esto a su vez, no solo nos ayuda a mantener relaciones sanas, respetuosas y gratificantes, sino que también nos facilita ser fieles a nosotros mismos y a lo que necesitamos.

¡Cuidado! El autodescubrimiento y aprendizaje nunca acaban.

¡Los límites también cambian o se ajustan! ¿Por qué ganamos paciencia o la perdemos?

Reflexionar, cuestionarse y preguntarse continuamente cosas ante diversas situaciones es una buena estrategia para encontrar nuestro camino a la satisfacción. Pregúntate ¿Qué te hace sentir bien o te incomoda? ¿Qué actividades disfrutas?

Analiza cómo reaccionas en diferentes circunstancias ¿Te sientes mal por aceptar favores que luego no te nace hacer? ¿Te da pena decir que no? A mí eso me sucede con frecuencia.

Ten en cuenta que conocerse y hacer cada vez más lo que nos hace feliz es un proceso paulatino. No intentes lograrlo de un día para otro pues generarás un caos en tu entorno y terminarás siendo el grosero e incomprendido. Empieza por poner límites a situaciones sencillas y con menos impacto emocional.

Leí esto que me pareció buenísimo: “Los límites, en el contexto de las relaciones interpersonales y la salud mental, son las reglas o pautas que una persona crea para identificar razonablemente lo que son comportamientos seguros y permisibles hacia ella. Establecer límites personales es una forma de comunicar nuestras necesidades, expectativas y preferencias a los demás, y se establecen para proteger el bienestar y la autoestima de una persona.

Ten en cuenta que dichos límites “individuales” pueden ser flexibles o rígidos. Si son flexibles, seguramente te permitirán interactuar y comunicarte libremente, pero sin son rígidos pudieran significarte aislamiento y dificultades para relacionare con otras personas. Es más, si no sabes cómo poner límites a una persona, puedes terminar sintiéndote agotado, frustrado y desvalorizado.

Aprende a comunicarte asertivamente …

Para poner límites se debe ser educado, empático y generoso. Explicando y diciendo las cosas como te gustaría escucharlas a ti, de forma clara, respetuosa y firme. Sin duda, es algo que implica tiempo y práctica. Al principio no saldrá bien, pero no te afanes la práctica genera el oficio.

Si sientes que eso de comunicar lo que verdaderamente deseas te parece muy complicado, siempre es inteligente apoyarte de los que saben. Considera buscar la ayuda de un psicólogo o terapeuta, ya que es normal que, si no estamos acostumbrados a decir que NO, es natural tener miedo de herir los sentimientos de los demás o preocuparnos por el conflicto que pueda surgir, sobre todo si estás acostumbrado como yo, a complacer a los demás. Recuerda que negarte a hacer algo que te piden no te hace una mala persona, simplemente es una forma de respetar tus derechos y deseos.

Algo que me parece crucial, es esto que leí: “decir «NO» es también decirse «SÍ» a uno mismo”. Al establecer límites, estás protegiendo tu bienestar y tiempo, lo cual es fundamental para tu salud emocional. Acéptate con tus límites, sin culparte de no ser perfecto, porque al poner tus “pautas” sobre la mesa, es una manera de hacerle saber a los demás cuáles son tus necesidades y expectativas.

Aprende a manejar las reacciones de los demás, porque seguramente muchos lo harán mal, se resistirán, pero no flaquees en tu empeño, no hay nada que desde el respeto y el amor no se logre.

Como inicié esta reflexión de hoy, interioriza además que los límites pueden cambiar, de hecho, lo hacen generalmente. Con el tiempo, tus valores y necesidades evolucionan, y eso es natural, porque las necesidades y las circunstancias viven transformándose como la vida; lo cierto es que siempre debemos comunicar lo que esperamos y tener muy claro lo que nos gusta o no.

