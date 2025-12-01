EEUU

Trump tratará la situación de Venezuela en el Consejo de Seguridad Nacional convocado para las próximas horas

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
Se espera que el presidente Trump se reúna el lunes por la tarde con sus principales colaboradores / Archivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunirá este lunes, 1 de diciembre, a su Consejo de Seguridad Nacional para hablar sobre la situación de Venezuela. 

La información fue confirmada este mismo lunes por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en medio de la crisis actual entre Washington y Nicolás Maduro. 

LEA TAMBIÉN: «NO DIRÍA QUE SALIÓ BIEN NI MAL«: TRUMP CONFIRMÓ QUE SOSTUVO LLAMADA TELEFÓNICA CON MADURO

«El presidente se reunirá con su equipo de seguridad nacional para tratar este tema y otros asuntos», señaló Leavitt, en una rueda de prensa. 

La Casa Blanca confirmó así la información que desde temprano circula en redes sociales y difundió por primera vez la corresponsal de CNN que cubre el Pentágono y temas de seguridad nacional, Natasha Bertrand.  

Se espera que la reunión se lleve a cabo en la Oficina Oval a las 5:00 de la tarde (hora este de los Estados Unidos), según fuentes consultadas por el mismo medio de comunicación. 

Está previsto que el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, asistan a lo que las fuentes de CBS News describieron como «una reunión decisiva sobre los próximos pasos en la creciente campaña de presión contra Maduro».  

También se espera la presencia del general Dan Caine; la jefa de Gabinete, Susie Wiles, y el subjefe de Gabinete, Stephen Miller.

TRUMP CONFIRMÓ QUE HABLÓ CON MADURO

En tanto Trump, confirmó este domingo, 30 de noviembre, que sostuvo una llamada telefónica con Maduro, aunque evitó dar detalles de lo conversado.

«No quiero comentarlo, pero la respuesta es sí», dijo Trump al ser consultado al respecto por los periodistas que hacen corresponsalía en la Casa Blanca.


«No diría que salió bien ni mal, solo fue una llamada», señaló cuando una reportera le preguntó si había «salido bien» la conversación.

Por el momento se desconoce cuando ocurrió la conversación, aunque medios como The New York Times habían anunciado la semana pasada que ya la llamada se había producido antes de que EEUU designara al Cártel de los Soles, vinculado a Maduro, como una organización terrorista el pasado lunes, 24 de noviembre.

Es importante destacar, que esta conversación se da en momentos de máxima tensión entre Washington y Caracas, tras un despliegue militar, sin precedentes en el pasado reciente, de las tropas estadounidenses en el mar Caribe.

