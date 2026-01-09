Filtraron detalles sobre condición del piloto herido de helicóptero Chinook que participó en captura de Maduro

Un piloto de un helicóptero MH‑47 Chinook que participó en la planificación de la operación estadounidense para capturar a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, resultó herido durante la misión ejecutada antes del amanecer en Caracas, el pasado 3 de enero.

Según confirmaron funcionarios estadounidenses a CBS News bajo condición de anonimato, el militar recibió varios impactos en la pierna mientras pilotaba la aeronave líder de la formación encargada de insertar al equipo de asalto de la Delta Force.

Lo que detalló el medio, es que la operación comenzó con una maniobra sigilosa. Una formación de helicópteros del Ejército estadounidense se deslizó hacia la capital venezolana sin ser detectada, transportando a un escuadrón de comandos de élite.

Sin embargo, al aproximarse al complejo fuertemente fortificado donde se creía que Maduro se ocultaba, las defensas venezolanas abrieron fuego, rompiendo la calma inicial y obligando a los helicópteros estadounidenses a responder con fuego de supresión para proteger la inserción del equipo.

En medio del intercambio, el Chinook de dos rotores que encabezaba la formación fue alcanzado por fuego hostil. A pesar de los daños sufridos, la aeronave logró mantenerse en el aire y completar su misión. Así lo relataron los funcionarios consultados por el mencionado medio de comunicación.

De hecho, el piloto, que también había participado en la planificación estratégica del operativo, continuó maniobrando el aparato pese a las heridas en la pierna.

¿QUÉ SE SABE DE LOS HERIDOS?

De momento, el Pentágono informó que dos militares estadounidenses continúan recuperándose de las lesiones sufridas durante la incursión, denominada oficialmente Operación Resolución Absoluta. Otros cinco resultaron heridos, pero ya se reincorporaron al servicio.

Un funcionario destacó que el reducido número de bajas en una misión “extremadamente compleja y agotadora” demuestra la pericia y coordinación de las fuerzas conjuntas involucradas en el operativo.

Vale destacar, que El New York Times fue el primer medio en revelar los detalles del enfrentamiento que afectó al Chinook y la herida del piloto.

Como ya se ha informado ampliamente, tras la redada, Maduro y su esposa fueron trasladados a un centro de detención federal en Nueva York. Permanecen bajo custodia, mientras avanzan los procesos judiciales en su contra bajo cargos relacionados con narcoterrorismo.