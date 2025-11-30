EEUU

«No diría que salió bien ni mal»: Trump confirmó que sostuvo llamada telefónica con Maduro

Valentín Romero
Por Valentín Romero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Trump confirmó que sostuvo llamada teléfonica con Maduro
Foto: Getty Images

El presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, confirmó este domingo que sostuvo una llamada telefónica con Nicolás Maduro, aunque evitó dar detalles de lo conversado con el mandatario venezolano.

«No quiero comentarlo, pero la respuesta es sí», dijo Trump al ser consultado al respecto por periodistas que hacen corresponsalía en la Casa Blanca.

Leer Más

La Cámara de Representantes de EEUU dio luz verde a un proyecto de ley que permite la deportación de migrantes indocumentados condenados por abuso sexual, incluyendo violencia doméstica.
Cámara de Representantes de EEUU da luz verde a deportaciones de migrantes por abuso sexual
Canciller rechazó la ‘Ley de Enemigos Extranjeros’ que invocó Trump: «Criminaliza a la migración venezolana»
TSJ aprobó solicitud de extradición de Larry Changa, fundador del Tren de Aragua detenido en Colombia

«No diría que salió bien ni mal, solo fue una llamada», señaló cuando una reportera le preguntó si había «salido bien» la conversación.

Por el momento se desconoce cuando tuvo lugar la conversación, aunque medios como el New York Times habían anunciado esta semana que ya la llamada se había producido.

Es importante destacar que esta conversación se da en momentos de máxima tensión entre los gobiernos de Washington y Caracas, tras un despliegue militar, sin precedentes en el pasado reciente, de las tropas estadounidenses en el mar Caribe.

LA ADVERTENCIA DE TRUMP SOBRE EL ESPACIO AÉREO VENEZOLANO

Trump había advertido este sábado tanto a las aerolíneas como a los «traficantes» que el espacio aéreo de Venezuela estaba «cerrado en su totalidad».

En una publicación en su red Truth Social envió el mensaje y también añadió que la misma situación aplica para los alrededores del territorio venezolano.

«A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención!», escribió en la publicación.

La advertencia de Trump ocurrió un par de días después de que avisara que las Fuerzas Armadas de su país «empezarán muy pronto» a «detener» a los «narcotraficantes de Venezuela» por tierra.

«Probablemente han notado que las personas ya no quieren entregar (las drogas) por mar, y empezaremos a detenerlos por tierra. Además, por tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto. Les advertimos de que dejaran de enviar veneno a nuestro país», señaló el mandatario en una llamada de Acción de Gracias con sus tropas militares dispuestas en el Caribe.

El republicano, quien no detalló en qué consistirían las acciones en tierra, destacó desde Florida los ataques en el Caribe y en el Pacífico, donde las fuerzas estadounidenses han neutralizado a más de 80 personas al destruir más de 20 lanchas supuestamente ligadas al narcotráfico, en su mayoría provenientes de Venezuela, desde el 1 de septiembre.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Trump dice que Biden le "tendió una trampa" al hondureño Hernández y justifica el indulto
Trump dice que Biden le «tendió una trampa» al hondureño Hernández y justifica el indulto
EEUU
Le quitó la vida a su pareja a punta de batazos mientras sus tres hijos estaban en otra habitación
Le quitó la vida a su pareja a punta de batazos mientras sus tres hijos estaban en otra habitación
Sucesos
EN VIDEO: Stephany Abasali arribó al país tras su meritoria participación en el Miss Universo
Stephany Abasali ya llegó al país tras quedar de segunda finalista en el escandaloso Miss Universo 2025
Caraota Show