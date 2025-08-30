Caraota Show

Las espectaculares imágenes de la boda real entre el venezolano Leopoldo Maduro Vollmer y la princesa de Liechtenstein

Leopoldo Maduro Vollmer

Hay un venezolano en la realeza de Liechtenstein, después de que la princesa María Carolina se casara este sábado con Leopoldo Maduro Vollmer, hijo de Sofía Vollmer, hermana del CEO de Ron Santa Teresa, Alberto Vollmer, tras comprometerse en octubre del 2024.

La unión tuvo lugar en la Catedral de Vaduz, en la capital del Principado de Liechtenstein. A la boda acudieron figuras como Brigitte Haas, primera ministra de Liechtenstein, la princesa Margarita de Luxemburgo y el resto de la familia real del microestado.

Dos cintas se llevaron el Goya a ‘Mejor película’ por primera vez en la historia de los premios
Escándalo entre Iker Casillas y modelo de Only Fans: Filtraron los mensajes íntimos y ella hizo impactante revelación
EN VIDEO | Fanática le lanzó una muleta a Maluma en pleno concierto y su reacción se hace viral

Después de la ceremonia, los invitaron se trasladaron al Castillo de Vaduz para una recepción, reseñó El Estímulo. Un video difundido en redes sociales mostró a Maduro Vollmer bajando por las escaleras de la catedral junto a su ahora esposa María Carolina.

¿QUIÉN ES LEOPOLDO MADURO VOLLMER?

Leopoldo Maduro Vollmer, de 33 años, nació en Caracas y es el hijo mayor de Francisco Maduro y Sofía Vollmer. Estudió en el Colegio San Ignacio de Loyola y luego en el exclusivo internado Harrow School en Inglaterra.

Posteriormente, obtuvo su licenciatura en la Universidad de St. Andrews y un posgrado en Queens College, Universidad de Cambridge. Ha trabajado en gestión de inversiones en Londres, tras haber iniciado su carrera en la banca de inversión en París y Nueva York.

LEA TAMBIÉN: UNA VENEZOLANA SE CORONÓ COMO LA NUEVA MISS INTERNATIONAL BOLIVIA 2025 Y DESATÓ POLÉMICA EN REDES

Cabe aclarar que no guarda parentesco con Nicolás Maduro.

Con respecto a María Carolina, es una figura destacada en las casas reales europeas, formando parte de la línea de sucesión de la familia de su madre, Sofía de Baviera.

Su fortuna personal fue estimada por Forbes en 2017 en 5 mil millones de dólares. Aunque no recibe un salario del Estado, cuenta con una asignación anual de 127.026 euros y disfruta del privilegio de no pagar impuestos.

