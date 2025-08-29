Una venezolana se coronó como la nueva Miss International Bolivia 2025 y desató polémica en redes

Paola Guzmán, de nacionalidad venezolana, fue presentada como Miss International Bolivia 2025 y representará al país en el certamen que se celebrará en noviembre.

Sin embargo, el nombramiento de la joven de 22 años generó una ola de críticas debido a su nacionalidad.

“Llevar orgullosamente el nombre de Bolivia y mostrar una pequeña ventana de nuestro país al mundo me emociona”, declaró Guzmán durante su presentación oficial en Santa Cruz. “Sé que el desafío es enorme. El año pasado Bolivia alcanzó el título de virreina internacional, pero me comprometo a dar lo mejor de mí para que la corona este año venga a nuestra casa”.

En una entrevista con el blogger Jorge Encinas, Paola Guzmán recordó que desde los 13 años solía pasar sus vacaciones con su padre en Bolivia, donde aprendió danzas folclóricas como el tinku, la saya y la chacarera. Tras cumplir la mayoría de edad, decidió establecerse de manera permanente en el país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Promociones Gloria (@pgloriaoficial)

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: «ES IMPORTANTE MANTENER MI ACENTO», ASÍ DEFIENDE MARÍA GABRIELA DE FARÍA SU IDENTIDAD VENEZOLANA EN HOLLYWOOD

Aunque Bolivia cuenta con una destacada participación en el Miss International quedando como finalista en el certamen, nunca ha ganado la corona. Mientras que Venezuela sí lo ha hecho en nueve ocasiones, la más reciente en 2023 con Andrea Rubio.

LA ORGANIZACIÓN RESPONDE A LAS CRÍTICAS

Ante la polémica que se generó en redes sociales y en el mundo de los certámenes de belleza debido a que la modelo es venezolana de nacimiento y fue coronada como Miss Internacional Bolivia 2025, la organización del concurso emitió un comunicado en el que defendió su elección.

Según la organización del concurso, Guzmán es hija de padre boliviano. “Paola es una joven con un corazón de oro, con la determinación y la entrega que nos inspiran. Estamos seguros de que trabajará con esfuerzo y pasión, llevando el nombre de Bolivia muy en alto y avanzando con paso firme para llegar lejos”, señaló en sus redes sociales.

“Creemos en las oportunidades reales, en aquellas que se ganan con amor, entrega y el deseo genuino de trabajar por Bolivia», apuntó.

«Ser boliviano no solo es haber nacido aquí, es decidir ponerse al servicio de esta patria, caminar con su gente y soñar con su futuro”, acotó la organización.

Además, también rechazó “el odio en línea, la xenofobia y a quienes buscan sembrar controversia en lugar de tender puentes. Cuando alguien elige a Bolivia como su causa y su hogar, ya es de los nuestros”, reseñó RPP

La final de Miss International 2025 se celebrará el 27 de noviembre en Tokio, Japón. Donde la venezolana Paola Guzmán competirá como Bolivia con candidatas de todo el mundo.