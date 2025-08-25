Venezuela

Drones, aviones y más: Cabello anunció el despliegue de 15.000 uniformados para el «resguardo» de la frontera en Zulia y Táchira

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
4 Min de Lectura
4 Min de Lectura
Cabello

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, anunció el despliegue de 15.000 hombres en la zona fronteriza como parte de los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico.

Tabla de Contenido

«El presidente ha ordenado un refuerzo operacional especial de la operación Relámpago del Catatumbo y la ha ampliado hasta el estado Táchira. Ha ordenado en una primera fase un despliegue de 15.000 hombres y mujeres en todo el lado venezolano. Luego vendrá la zona de paz número 2 y número 3», dijo Cabello en rueda de prensa.

Leer Más

|
Más de 40 casas colapsaron en Vargas por las lluvias, activaron refugios en el estado
Fuertes lluvias desbordaron río en el estado Sucre este 25may, más de 30 viviendas resultaron afectadas
¿Qué es y cómo registrarse en el Sada? Esto debes saber del nuevo sistema del Inac en los aeropuertos

«El despliegue ya está comenzando con este refuerzo especial. Incluye medios, tropas, aviación, despliegue fluvial, drones, para el resguardo de nuestra frontera», añadió.

Asimismo, pidió que desde Colombia se lleven a cabo esfuerzos similares. «Pedimos al gobierno de Petro, que del lado colombiano haga lo propio, para desalojar a quien quiera radicarse para cometer delitos en la zona de la frontera. Quien tenga relaciones con agentes de la delincuencia y bandas criminales que asuman su responsabilidad, que nosotros asumimos la nuestra».

«En esa zona haremos todos los esfuerzos. En este momento estamos aquí hay operativos y estamos destruyendo campamentos que tratan de instalar quienes vienen del lado colombiano», sostuvo.

BALANCE

Durante la rueda de prensa, Cabello reveló que hasta el momento han derribado 400 aeronaves vinculadas con el narcotráfico.

«Cuando los detectamos, inmediatamente las aeronaves que resguardan nuestros cielos despegan y empiezan a hacer las advertencias correspondientes a quienes están violando nuestro espacio aéreo. El que hace caso lo llevan a una pista, el que no hace caso, nosotros actuamos», explicó.

«Además, de las aeronaves inutilizadas están las pistas clandestinas que hemos destruido. Porque ellos aterrizan en un terreno en el medio de la selva. Nuestros soldados, policías y milicianos han comenzado con la inutilización de estas pistas», prosiguió.

LEA TAMBIÉN: EN VIDEO: INTENSO OLEAJE GOLPEÓ PLAYAS DE LA GUAIRA ESTE 24AGO, AUTORIDADES EVACUARON A LOS BAÑISTAS

Asimismo, detalló otras incautaciones que han realizado. «Hemos destruido lanchas, narcosubmarinos, astilleros; ayer en una operación en Delta Amacuro encontraron unos artilleros y agarramos a unos ciudadanos de nacionalidad colombiana expertos en fibra para la construcción de los narcosubmarinos».

«Se han destruido en los últimos días 10 campamentos, 5 laboratorios, 28 estructuras logísticas, tres astilleros, pero esta semana llevamos seis, 52769 kilos de droga y 15300 kilogramos de precursores de droga, 92 pistas destruidas. Se han detenido 6284 personas, 94 embarcaciones, cinco semisumergibles, 80 motores de alta potencia. Todo esto hoy está a la orden de nuestra Fuerza Armada», concluyó.

 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Las impactantes revelaciones de Britney Spears sobre su último matrimonio y sus hijos
Caraota Show
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron este lunes, 25 de agosto, nuevamente a Kilmar Ábrego García, un migrante salvadoreño que había sido deportado por "error" a El Salvador a principios de año y devuelto en medio de mucha controversia a Estados Unidos.  
ICE «está procesando deportación» de Abrego García tras nuevo arresto, no será a El Salvador
EEUU
Mujer murió en extraño accidente tras lanzarse de un autobús que se «incendió»
Mujer murió en extraño accidente tras lanzarse de un autobús que se «incendió»
Sucesos