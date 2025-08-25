Drones, aviones y más: Cabello anunció el despliegue de 15.000 uniformados para el «resguardo» de la frontera en Zulia y Táchira

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, anunció el despliegue de 15.000 hombres en la zona fronteriza como parte de los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico.

«El presidente ha ordenado un refuerzo operacional especial de la operación Relámpago del Catatumbo y la ha ampliado hasta el estado Táchira. Ha ordenado en una primera fase un despliegue de 15.000 hombres y mujeres en todo el lado venezolano. Luego vendrá la zona de paz número 2 y número 3», dijo Cabello en rueda de prensa.

«El despliegue ya está comenzando con este refuerzo especial. Incluye medios, tropas, aviación, despliegue fluvial, drones, para el resguardo de nuestra frontera», añadió.

Asimismo, pidió que desde Colombia se lleven a cabo esfuerzos similares. «Pedimos al gobierno de Petro, que del lado colombiano haga lo propio, para desalojar a quien quiera radicarse para cometer delitos en la zona de la frontera. Quien tenga relaciones con agentes de la delincuencia y bandas criminales que asuman su responsabilidad, que nosotros asumimos la nuestra».

«En esa zona haremos todos los esfuerzos. En este momento estamos aquí hay operativos y estamos destruyendo campamentos que tratan de instalar quienes vienen del lado colombiano», sostuvo.

BALANCE

Durante la rueda de prensa, Cabello reveló que hasta el momento han derribado 400 aeronaves vinculadas con el narcotráfico.

«Cuando los detectamos, inmediatamente las aeronaves que resguardan nuestros cielos despegan y empiezan a hacer las advertencias correspondientes a quienes están violando nuestro espacio aéreo. El que hace caso lo llevan a una pista, el que no hace caso, nosotros actuamos», explicó.

«Además, de las aeronaves inutilizadas están las pistas clandestinas que hemos destruido. Porque ellos aterrizan en un terreno en el medio de la selva. Nuestros soldados, policías y milicianos han comenzado con la inutilización de estas pistas», prosiguió.

Asimismo, detalló otras incautaciones que han realizado. «Hemos destruido lanchas, narcosubmarinos, astilleros; ayer en una operación en Delta Amacuro encontraron unos artilleros y agarramos a unos ciudadanos de nacionalidad colombiana expertos en fibra para la construcción de los narcosubmarinos».

«Se han destruido en los últimos días 10 campamentos, 5 laboratorios, 28 estructuras logísticas, tres astilleros, pero esta semana llevamos seis, 52769 kilos de droga y 15300 kilogramos de precursores de droga, 92 pistas destruidas. Se han detenido 6284 personas, 94 embarcaciones, cinco semisumergibles, 80 motores de alta potencia. Todo esto hoy está a la orden de nuestra Fuerza Armada», concluyó.