Venezuela

EN VIDEO: Intenso oleaje golpeó playas de La Guaira este 24Ago, autoridades evacuaron a los bañistas

Valentín Romero
Por Valentín Romero
2 Min de Lectura
Foto: Composición

Un fuerte oleaje golpeó este domingo Corales y Los Niños, dos playas de La Guaira, por lo que las autoridades estatales obligaron a los bañistas a abandonar la zona por su protección y seguridad.

Tabla de Contenido

En ese sentido, se emitieron alertas a las embarcaciones cercanas. Y es que dicho fenómeno sorprendió a los temporadistas.

Un video difundido en redes sociales mostró el momento exacto en que el intenso oleaje impactó el área de la playa, donde los asistentes acostumbran a instalarse bajo los toldos y junto a sus pertenencias.

LEA TAMBIÉN: ESTOS SON LOS 13 PRESOS POLÍTICOS QUE FUERON EXCARCELADOS ESTE 24AGO, CINCO TIENEN CASA POR CÁRCEL

Ante la fuerza del mar, algunos no tuvieron más remedio que retirarse. Trascendió que las olas incluso alcanzaron alturas significativas, aunque sin mayores percances.

Según Punto de Corte, los organismos de seguridad de La Guaira iniciaron un operativo inmediato para evacuar Los Corales y así proteger a los ciudadanos ante el oleaje. Incluso, patrullas recorrieron la zona, instando de manera inmediata a los bañistas a irse de la playa.

LA RECOMENDACIÓN DE LAS AUTORIDADES DE LA GUAIRA

Asimismo, se recomendó a los navegantes extremar precauciones, dada las condiciones adversas del mar.

Pese a que la respuesta rápida evitó mayores consecuencias, el oleaje sí alteró las actividades recreativas en la costa. Los reportes señalan que las olas superaron el metro de altura. Además, se supo que dicho fenómeno podría permanecer en las horas siguientes.

El fuerte oleaje en Los Corales motivó a las autoridades a mantener vigilancia constante en la zona ante la posibilidad latente de que bañistas intenten desestimar las recomendaciones y opten por entrar al agua.

Expertos atribuyen este fenómeno a las condiciones climáticas regionales, comunes en esta época del año, aunque el metraje mostró que había un clima soleado.

