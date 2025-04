Cuenta en X de Juan Guaidó fue hackeada, este fue el mensaje que publicaron

Voluntad Popular (VP) denunció este viernes que hackearon la cuenta de X (Twitter) de su dirigente, Juan Guaidó, donde publicaron un mensaje para promocionar una presunta criptomoneda.

En dicha red social, VP advirtió a la ciudadanía que todo mensaje enviado desde ese medio «no representa» su opinión.

LEA TAMBIÉN: DIOSDADO CABELLO REVELÓ NUEVAS INCAUTACIONES DE COCAÍNA EN ZULIA Y CONFIRMÓ DETENCIÓN DE CINCO ALCALDES

«Alertamos que la cuenta de nuestro hermano Juan Guaidó en X ha sido hackeada, por lo que cualquier mensaje que sea enviado a través de ese medio no representa sus opiniones. Cuando se recupere, informaremos al respecto», dijo la tolda naranja.

El mensaje en cuestión publicado por los hackers decía: «Hoy comparto un importante mensaje sobre el Gobierno de Venezuela usando Solana». Después, se agregó una dirección de contacto.

Dicha publicación se eliminó. Sin embargo, Guaidó compartió una captura de ella, donde aparentemente se habla de la distribución de tokens por medio de Solana. Así, los estafadores obtendrían los datos de las personas que cayeran en ello.

Alertamos que la cuenta de nuestro hermano @jguaido en Twitter ha sido hackeada, por lo que cualquier mensaje que sea enviado a través de ese medio no representa sus opiniones. Al ser recuperada informaremos al respecto. pic.twitter.com/iCpX87edRL — Voluntad Popular (@VoluntadPopular) April 5, 2025

OTROS MENSAJES

Posteriormente, en la cuenta de Guaidó apareció otro mensaje que decía lo siguiente: «Hola, mi cuenta fue hackeada, ahora todo está seguro, no sé qué está pasando, pero ¿alguien puede decirme qué está pasando?».

A todas luces, dicha publicación parece enviada por quienes hackearon la cuenta de X del exdiputado, sobre todo después de que Voluntad Popular asegurara que Guaidó informaría a través de Instagram cuando haya recuperado su usuario.

Asimismo, luego apareció otro mensaje donde se invita a los internautas a ingresar a un link, que igualmente parece tener como fin estafar a desprevenidos.

«Disculpen a todos. Quienes hayan perdido, regístrense aquí (el link). Quienes no hayan perdido también recibirán una recompensa. Registra tus billeteras y podrás anotar cuánto has perdido. No se pueden registrar nuevas billeteras», reza el texto.