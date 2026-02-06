La reacción de Padrino López tras la aprobación en primera discusión de la Ley de Amnistía

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, celebró la aprobación en primera discusión de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

«Celebro la primera discusión del Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, en la sede de la Asamblea Nacional. Lo veo como un paso trascendental hacia la superación de esas viejas heridas y la construcción de un futuro común», dijo Padrino López en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

«Por ello aplaudo con esperanza y compromiso esta iniciativa, porque encarna no solo una solución jurídica, sino una apuesta política y moral por la paz duradera, el reencuentro entre todos y la defensa del bien superior de la patria, porque el perdón en sí mismo es liberador», añadió.

En esta línea, señaló la importancia de la unión ante este tipo de leyes. «Ya lo decía Aristóteles, que la estabilidad de la polis depende de la capacidad de su gente para dejar atrás las divisiones internas. Si no se hace, las disputas intestinas terminan por debilitar al cuerpo político y lo vuelven presa fácil de amenazas externas».

«Esa fragilidad solo puede enfrentarse con prudencia legislativa y visión de Estado. En sus palabras: Las rivalidades y discordias hay que tratar de prevenirlas mediante leyes […] teniendo en cuenta que discernir el mal en sus comienzos no es propio de cualquiera, sino de un hombre de Estado», continuó.

Asimismo, aclaró que la amnistía y el perdón no significan impunidad ni olvido. «Son, ante todo, una estrategia necesaria impulsada para buscar el encuentro común entre todos los venezolanos y venezolanas, para rehacer el tejido político y social antes de que el conflicto interno desemboque en daños irreversibles para la paz, negadores de la soberanía, del progreso y la existencia misma de la República».

«¡Soy optimista!», concluyó el ministro de Defensa.