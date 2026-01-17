367 accidentes de tránsito se registraron durante diciembre en el país: 159 personas murieron

El Observatorio de Seguridad Vial (OSV) informó que durante el mes de diciembre se registraron 367 accidentes de tránsito, en el que murieron 159 personas y 425 resultaron lesionadas.

De esa cifra de fallecidos, 84 eran motorizados. Esto representó el 54 % de los casos recabados por el OSV.

«La estadística reflejó una letalidad alarmante: por cada 100 incidentes, 43 personas perdieron la vida. La brecha de género fue contundente, pues los hombres representaron el 82,4 % de las víctimas fatales (131 muertes frente a 28 mujeres)», indicó la coordinadora del OSV, Rosibel González.

Además, apuntó que el factor humano es la principal causa de los accidentes de tránsito.

«Los datos recopilados permitieron concluir que la siniestralidad vial en Venezuela durante el periodo decembrino fue un fenómeno impulsado por el factor humano, con el exceso de velocidad como detonante principal en el 92,01% de los casos con causa conocida», acotó.

También le siguen la impericia con 60 casos, luego la ingesta de alcohol, maniobras imprudentes y el uso del celular mientras manejan. Mientras, las fallas mecánicas solo influyeron en 3,55 % de los hechos, reseñó Unión Radio.

LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO

El Observatorio de Seguridad Vial acotó que entre enero y noviembre de 2025, 1.364 personas perdieron la vida «en lo que ya se cataloga como una ‘epidemia silenciosa’. No son accidentes, son siniestros evitables».

«​Aunque los hechos viales bajaron en volumen, la letalidad aumentó. Estamos ante impactos más violentos donde el casco y el cinturón son la única frontera entre regresar a casa o convertirse en una estadística», comentó el organismo.

​Además, señaló que «en un país donde la ley rara vez se traduce en multa, la verdadera sanción es la ausencia. No te cuides por el fiscal o el policía; hazlo por quienes te esperan al final del día. Tu vida vale más que un segundo de prisa».