¿En cuánto tiempo se podría estabilizar el sistema eléctrico con las inversiones adecuadas? Esto dijo un experto

El ingeniero nuclear egresado del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Leancy Clemente, señaló este martes que el sistema eléctrico en Venezuela podría arreglarse en aproximadamente dos años de realizarse las inversiones adecuadas.

«El parque eléctrico venezolano fácilmente se puede recuperar solamente reactivando, haciendo un buen mantenimiento y cambiando ciertas turbinas en el sector hidroeléctrico. Aunque una cosa es estabilizarlo y otra es poner lo que tenemos ahorita a producir por encima de lo que está produciendo ahorita. ¿Cuánto tardaría eso? En un año estabilizamos y en dos años tenemos una buena generación eléctrica», acotó.

Destacó que Venezuela tiene instalada una capacidad de 30.000 megavatios en su red eléctrica, de los cuales solo necesita 15.000 para un funcionamiento pleno, pero actualmente solo están produciendo 12.000.

«Esos 3.000 megavatios restantes podrían alimentar las zonas de Caracas, Miranda y La Guaira. Entonces el déficit es considerable», comentó durante una entrevista ofrecida a Shirley Varnagy.

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Leancy Clemente apuntó que Venezuela tiene una infraestructura que en su momento fue la más moderna de toda Latinoamérica.

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Aunque señaló que ese impulso que se le está dando a la industria petrolera necesita mucha electricidad y «no la tenemos, pero si va a venir acompañada de una inversión es con una condición de que se abra la inversión privada en el sector eléctrico».

En cuanto al plan de racionamiento eléctrico en diversas zonas del país por incidencia perpendicular de los rayos solares, el ingeniero se pronunció: «Los rayos no afectan la electricidad es un efecto colateral».

«Con el aumento de la temperatura también sube la demanda de artefactos como el aire acondicionado. Si tuviésemos una generación de 20.000 megavatios no importaría, se baja la temperatura de los aires y no hay problemas. Además, los rayos calientan las líneas de transmisión, unos cables comienzan a curvarse y si estos tocan el piso ocasionan incendios», agregó.

Asimismo, el experto planteó alternativas como la energía solar, la energía eólica e incluso la energía nuclear. Pero para incursionar en estas alternativas es necesario impulsar una modificación de la legislación vigente.