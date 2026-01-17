Localizan sin vida a venezolano que desapareció en septiembre en México, era repartidor de comida

(EFE).- El venezolano Tayron Paredes Gamboa, quien desapareció en septiembre de 2025 en el central Estado de México, fue hallado sin vida el viernes, 16 de enero, según confirmó el colectivo Lirios Buscadores.

En un comunicado, la organización señaló que el cuerpo del joven de 27 años, quien trabajaba en México como repartidor de comida cuando desapareció el 19 de septiembre, fue localizado en el municipio de Coyotepec.

“Su localización nos duele profundamente. Nos confronta con una realidad que no debería existir y que atraviesa a miles de familias que salen a buscar a sus seres queridos”, precisó el colectivo en el pronunciamiento.

Hasta ahora, las autoridades del Estado de México no han informado oficialmente sobre el hallazgo del cuerpo del joven.

LA DESAPARICIÓN DE TAYRON PAREDES

Paredes Gamboa, desapareció cuando se dirigía a hacer una entrega en Huehuetoca, a 65 kilómetros al norte de Ciudad de México. Esto mientras trabajaba como repartidor por aplicación.

Katherin Rodríguez, quien se identificó como prima de Tayron, aseguró en ese entonces en redes sociales que el joven estaba trabajando como repartidor cuando sus familiares «perdieron señal de su GPS a las 4:00 p.m.».

«Desde entonces no hemos tenido ningún tipo de contacto con él», aseguró la mujer tras la desaparición de su familiar.

Lirios Buscadores expresó su “solidaridad y respeto” a la familia de Tayron. Y afirmó que las localizaciones sin vida “no representan un cierre para las familias buscadoras”.

“Son una herida abierta que evidencia la urgencia de seguir buscando y de no normalizar la desaparición ni la violencia”.

Anunciaron también que el próximo sábado 24 de enero realizarán una actividad de memoria por Tayron Paredes y por todos “los que aún no vuelven”, por lo que convocaron a artistas y artistas plásticos a apoyar en las actividades que se realizarán en el ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli.

La desaparición de Paredes Gamboa trascendió debido a que ocurrió apenas un día después de la muerte de los músicos colombianos B-King y Regio Clown, cuyos cuerpos aparecieron en Cocotitlán, también en Estado de México, tras varios días desaparecidos y después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, pidiera ayuda a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum.

B King, de 31 años, y Herrera Lemos, de 35, desaparecieron el pasado 16 de septiembre. Esto tras acudir a un gimnasio en el lujoso barrio de Polanco, de la Ciudad de México.

Este caso es un ejemplo emblemático de las desapariciones en México, donde a la fecha suman más de 133.000 personas desaparecidas. Esto según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO).

