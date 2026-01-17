VIDEO: Excarcelaron a ciudadano que denunció retraso en suministro de gas, tenía más de un año preso

Autoridades venezolanas excarcelaron al ciudadano Marcos José Palma Martínez durante la madrugada de este sábado, tras mantenerlo bajo arresto desde hace un año por denunciar fallas en el suministro de gas en la localidad de Los Teques, estado Miranda.

El periodista Daniel Murolo informó a través de su cuenta en la red social X (Twitter) que la detención ocurrió originalmente por la difusión de mensajes en WhatsApp. En una nota de voz, Palma denunció ante sus vecinos sobre la demora en la distribución de las bombonas de gas.

Aunque inicialmente lo condenaron a 15 años de prisión, una Corte de Apelaciones decidió anular la sentencia. Este hecho facilitó su salida inmediata del centro de reclusión, según Murolo.

El caso de Marco Palma causó controversia tras conocerse su detención. Todo se debió al audio de su denuncia que se difundió en grupos vecinales.

En su mensaje también llamó a una protesta en la carretera vieja Caracas–Los Teques para reclamar por la falta de gas.

#17Ene Esta madrugada fue liberado Marcos José Palma Martínez, detenido desde enero de 2025 por denunciar vía WhatsApp el retraso en la entrega de gas doméstico en una comunidad de la carretera vieja Caracas – Los Teques. Fue condenado a 15 años, pero la Corte de Apelaciones… pic.twitter.com/fj0IaKBlK5 — Daniel Murolo (@dmurolo) January 17, 2026

¿CUÁNTOS PRESOS POLÍTICOS HAN SIDO EXCARCELADOS?

El viernes, el presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, tasó en 100 las excarcelaciones de presos políticos tras el anuncio de Jorge Rodríguez.

«Hasta ahora hemos verificado 100 excarcelaciones de presos políticos contando personas que fueron excarceladas esta madrugada y la noche de ayer. Se mantienen, pues, más de 700 personas privadas de libertad por motivos políticos», comunicó Romero en un video subido a sus redes sociales.

«Seguimos, pues, esperando la excarcelación de otras personas. Los familiares siguen en las puertas de muchos centros de reclusión, llámese Tocorón, llámese Yare, Helicoide, Rodeo I, y hay mucha angustia como se pueden imaginar», agregó.

Romero también aclaró que no todas las excarcelaciones recientes responden a presos políticos.