Tres muertos dejó brutal vuelco de un catamarán en río de Florida: Un sobreviviente está en estado crítico

Tres muertos y una sobreviviente en estado crítico dejó vuelco de un catamarán en el río Caloosahatchee, en Florida (EEUU), en una tragedia ocurrida cerca del Cape Coral Yacht Club.

De acuerdo con lo reseñado por ABC News y otros medios estadounidenses, el accidente se registró alrededor de las 4:00 de la tarde del sábado, cuando la embarcación, con cuatro personas a bordo, se volcó en un área muy transitada entre Cape Coral y Fort Myers.

De inmediato, los ocupantes fueron arrojados al agua, generando una intensa operación de rescate. Tres de ellos fueron hallados sin vida, mientras que la cuarta persona logró sobrevivir y fue trasladada a un hospital en estado crítico.

Las autoridades locales, apoyadas por el Equipo de Respuesta a Emergencias Marinas del Condado de Lee, desplegaron helicópteros, buzos y embarcaciones de apoyo para recuperar a las víctimas y asistir al sobreviviente.

Lo que se precisó, es que el operativo se extendió durante horas y requirió la coordinación de agencias estatales y federales, dada la magnitud del siniestro y la dificultad de las aguas en esa zona del río.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LAS VÍCTIMAS?

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) informó que el mismo sábado se logró rescatar a tres de los ocupantes del catamarán. Dos de ellos fallecieron posteriormente en el hospital, mientras que el tercero continuaba en estado crítico, aunque estable, hasta este domingo por la noche.

La FWC señaló que Craig Millet, residente de Cape Coral, fue declarado muerto en el sitio tras el accidente, según reportó ABC News.

La búsqueda de este tripulante, un hombre de 60 años que había desaparecido tras el siniestro, se prolongó durante la noche y concluyó el domingo, cuando equipos de la Guardia Costera de Estados Unidos y buzos de la FWC recuperaron su cuerpo bajo el agua, cerca del barco volcado.

La tragedia se amplió con la pérdida de Brenda Millet y Rebecca Knight, quienes fallecieron en el hospital horas después. Neil Kirby, es el único sobreviviente, y quien continúa luchando por su vida en estado crítico.

¿QUÉ CAUSÓ EL ACCIDENTE?

Hasta el momento, las causas del vuelco no han sido determinadas. Sin embargo, testigos señalaron que la embarcación de 39 pies se desplazaba a gran velocidad antes de perder el control y volcar.

Es por ello, que las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer si hubo fallos mecánicos. También se manejan las hipótesis de exceso de velocidad o condiciones adversas en el río que contribuyeran al accidente.

Al respecto, de cómo se dieron los hechos, Trevor Zaminak, testigo del accidente, ofreció detalles sobre lo ocurrido tras el vuelco.

En declaraciones al mencionado medio de comunicación, explicó que se encontraba navegando en su bote cuando observó cómo el catamarán, que avanzaba a gran velocidad, se volteó de manera repentina detrás de ellos.

“Inmediatamente, nos dimos la vuelta y fuimos a ver si alguien necesitaba ser rescatado”, explicó.

“Lamentablemente, encontramos a alguien que necesitaba ser rescatado y lo subimos al bote lo más rápido posible y comenzamos a practicarle RCP”, añadió.

Zaminak describió la tensión del momento, mientras intentaba reanimar a la víctima. “Estuve hablando por teléfono con el 911 esperando que pudiéramos hacer todo lo posible para darle la mejor oportunidad. Y comenzó a respirar de nuevo”, dijo.