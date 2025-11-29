EN VIDEO: Tiroteo en centro comercial de California dejó al menos dos heridos durante el Black Friday

Un tiroteo dejó el viernes al menos dos heridos en un centro comercial de California, justo en plenas compras por el esperado día del ‘Black Friday’ en Estados Unidos, informó el Departamento de Policía de San José, mientras la identidad y paradero del tirador todavía es desconocida.

El evento ocurrió en el centro comercial Valley Fair Mall en San José, en el centro de California. Las instalaciones estaban llenas de compradores, ya que se trataba de uno de los días más esperados por los cazadores de oferta, por lo que el hecho quedó registrado en video.

En algunos metrajes compartidos en redes sociales, se pudo ver a la gente ocultándose entre la ropa al momento del tiroteo. Los compradores corrieron a resguardarse en las tiendas y gritaron con sus bolsas de compra.

Las autoridades trasladaron a los dos heridos a un hospital cercano, detalló el Departamento de Policía en un reporte en sus redes sociales. Asimismo, no aclaró la identidad ni el estado de salud de las víctimas.

ICYMI: Shots rang out inside Westfield Valley Fair Mall during Black Friday in San Jose… THREE people rushed to the hospital. What’s going on with these malls lately? Thoughts? ⬇️ 🇺🇸 pic.twitter.com/M4fjpqt74c — Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) November 29, 2025

¿QUÉ SE SABE DEL AUTOR DEL TIROTEO?

Por su parte, los agentes policiales aseguraron que «este tiroteo parece ser un incidente aislado y no existe un tirador activo». «Sin embargo, los oficiales están evacuando y desalojando el centro comercial para confirmar que no hay una persistente amenaza a la salud pública», señalaron, según ABC News.

Hasta el momento, nadie conoce el motivo de los disparos y la identidad del responsable. Tampoco se sabe cuál podría ser su paradero.

Estados Unidos, que este viernes tuvo su principal día de compras del año, registró al menos 379 tiroteos masivos en lo que va de 2025. En tales eventos, al menos cuatro personas reciben disparos (sin contar al atacante) en promedio, según la organización civil Gun Violence Archive.