Messi impulsa futuro del fútbol con torneo de jóvenes en Miami, contará con estos dos grandes clubes

El futbolista argentino Lionel Messi presentó oficialmente este martes, 14 de octubre, la «Messi Cup», un torneo internacional juvenil que se celebrará en Miami (EEUU) entre el 9 y el 14 de diciembre.

De acuerdo con la información reseñada por El Nuevo Herald, la competencia reunirá a ocho equipos Sub-16 de élite, incluyendo clubes históricos como el FC Barcelona, Manchester City, River Plate, Newell’s Old Boys, Atlético de Madrid, Inter de Milán, Chelsea y el propio Inter Miami, donde actualmente juega el astro argentino.

“Por fin puedo contarles que en diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo”, anunció Messi a sus 507 millones de seguidores en Instagram.

“Además, va a haber muchas más actividades esos días. ¡Espero que les guste! #MessiCup”, agregó el argentino.

La iniciativa, impulsada por la productora 525 Rosario —fundada por Messi— busca establecer un nuevo estándar en el fútbol formativo, fusionando deporte, cultura e innovación.

Además de los partidos, el evento incluirá actividades interactivas, experiencias digitales y espacios de encuentro para jóvenes talentos, entrenadores y aficionados.

La gran final se disputará en el Chase Stadium, sede del Inter Miami, con capacidad para 22.000 espectadores.

¿QUÉ DICE EL INTER MIAMI?

“Más que un torneo, se trata de una serie de eventos en vivo y una plataforma digital que fusiona deporte, cultura e innovación”, comentó el Inter Miami por medio de un comunicado.

“Su misión es generar valor a largo plazo: para los atletas que construyen su futuro, para las comunidades unidas por la pasión del juego y para las marcas que buscan asociaciones auténticas y duraderas en la nueva era del fútbol”, agregó.

Messi, de 38 años, no ha anunciado si renovará su contrato con el Inter Miami, que vence a finales de este año. Sin embargo, su vínculo con el club no está relacionado con su impresionante desempeño en el campo.

Además, su estadía al más alto nivel en los Estados Unidos puede prolongarse, debido a la posibilidad que el argentino dispute en tierras norteamericanas su última Copa Mundial de la FIFA.