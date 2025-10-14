Las nuevas herramientas de verificación de X (Twitter) para combatir las noticias falsas

La plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, anunció una transformación significativa en su sistema de verificación con el objetivo de frenar la propagación de noticias falsas y fortalecer la confianza entre sus usuarios.

De acuerdo con la información citada por El Heraldo USA, Nikita Bier, jefe de producto de X, informó que se iniciará un experimento que incluirá nuevos datos visibles en los perfiles, como el país desde el cual opera cada cuenta.

Lo que se explicó, es que esta medida busca ofrecer mayor contexto sobre los emisores de contenido y reducir el anonimato que muchas veces facilita la desinformación.

Además de esta novedad, X continuará fortaleciendo su herramienta de verificación colaborativa conocida como Community Notes. Esta función permite que los propios usuarios añadan contexto a publicaciones potencialmente engañosas, siempre que exista consenso entre personas con diferentes puntos de vista.

NO SON LOS ÚNICOS

La decisión de X se enmarca en un contexto más amplio donde otras plataformas, como Meta, también están adoptando esquemas similares.

De hecho, Meta ha anunciado recientemente que abandonará su sistema de verificación de hechos externo para implementar su propia versión de Notas de la comunidad, inspirada directamente en el modelo de X.

¿CUÁNDO COMENZARÁ A APLICARSE?

Desde red social X (antes Twitter) se confirmó que su nueva modalidad de verificación, que incluirá datos como el país desde el cual opera cada cuenta, será implementada en fase de prueba la próxima semana.

Esta información fue revelada por el mismo Bier, quien enfatizó que el objetivo principal es combatir la desinformación y ofrecer mayor contexto sobre los emisores de contenido.