EEUU

Las nuevas herramientas de verificación de X (Twitter) para combatir las noticias falsas

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
La plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, anunció una transformación significativa en su sistema de verificación con el objetivo de frenar la propagación de noticias falsas y fortalecer la confianza entre sus usuarios.  
X tendrá nueva forma de verificación, esto con el propósito de evitar la desinformación / Archivo

La plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, anunció una transformación significativa en su sistema de verificación con el objetivo de frenar la propagación de noticias falsas y fortalecer la confianza entre sus usuarios.  

Contents

De acuerdo con la información citada por El Heraldo USA, Nikita Bier, jefe de producto de X, informó que se iniciará un experimento que incluirá nuevos datos visibles en los perfiles, como el país desde el cual opera cada cuenta.  

Leer Más

El Partido Demócrata nominó este viernes, 2 de agosto, oficialmente a la actual vicepresidente de los Estados Unidos, Kamala Harris, como su candidata presidencial y contrincante del republicano Donald Trump en las elecciones de noviembre.  
Partido Demócrata nominó oficialmente a Kamala Harris candidata presidencial y contrincante de Trump
Lo que temen los defensores de migrantes tras modificación del sistema de asilo en EEUU
ZuckNet: Así es el sistema de mensajería ‘casero’ que marcó el inicio del Imperio Zuckerberg

LEA TAMBIÉN: ELON MUSK LE DECLARÓ LA GUERRA A NETFLIX: DENUNCIÓ QUE ESTA SERIE PROMUEVE LA CULTURA TRANS Y ESTÁ DIRIGIDA A NIÑOS

Lo que se explicó, es que esta medida busca ofrecer mayor contexto sobre los emisores de contenido y reducir el anonimato que muchas veces facilita la desinformación. 

Además de esta novedad, X continuará fortaleciendo su herramienta de verificación colaborativa conocida como Community Notes. Esta función permite que los propios usuarios añadan contexto a publicaciones potencialmente engañosas, siempre que exista consenso entre personas con diferentes puntos de vista.  

Elon Musk es el propietario de X (anteriormente Twitter), que compró en 2022 /Archivo

NO SON LOS ÚNICOS 

La decisión de X se enmarca en un contexto más amplio donde otras plataformas, como Meta, también están adoptando esquemas similares. 

De hecho, Meta ha anunciado recientemente que abandonará su sistema de verificación de hechos externo para implementar su propia versión de Notas de la comunidad, inspirada directamente en el modelo de X.  

¿CUÁNDO COMENZARÁ A APLICARSE?  

Desde red social X (antes Twitter) se confirmó que su nueva modalidad de verificación, que incluirá datos como el país desde el cual opera cada cuenta, será implementada en fase de prueba la próxima semana.  

Esta información fue revelada por el mismo Bier, quien enfatizó que el objetivo principal es combatir la desinformación y ofrecer mayor contexto sobre los emisores de contenido.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Donante privado «muy rico» de Trump se ofreció a pagar salario de militares durante cierre de Gobierno en EEUU
EEUU
En una emotiva ceremonia, celebrada frente al histórico Hotel Cardozo, la ciudad de Miami Beach (EEUU) oficializó el cambio de nombre de una calle por el de la cantante cubanoestadounidense Gloria Estefan, ganadora de cuatro Grammys. 
Miami Beach nombró una calle en honor a la cantante cubana Gloria Estefan
EEUU
Venezolana en Chile falleció después de que su expareja le cayó a martillazos
Mundo