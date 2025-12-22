AN aprobó proyecto de ley que contempla hasta 20 años de cárcel y grandes multas para quien respalde «acciones de piratería y bloqueo» de EEUU

La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de ley para garantizar la libertad de navegación y comercio frente a la piratería, bloqueo y otros actos ilícitos internacionales, que contempla hasta 20 años de prisión para quienes expresen su apoyo a las operaciones de Estados Unidos en el Caribe.

«El objeto principal de la ley consisten en garantizar las libertades de navegación y comercio de mercancías protegidas por los tratados internacionales, ratificados por Venezuela», indicó el diputado Giuseppe Alessandrello, quien presentó el proyecto de ley.

«Toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones de piratería, bloqueo u otros ilícitos internacionales, contra personas jurídicas que realizan operaciones comerciales con la República y sus entidades, por parte del Estado, poderes o personas extranjeras, recibirán sanciones de prisión de 15 a 20 años y multa por la cantidad en bolívares equivalente a entre 100 mil y un millón de veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el BCV», añadió.

En este sentido, reiteró que esta ley busca proteger la economía nacional y evitar que se erosione el nivel de vida de la población y elevar la dignidad de la República.

«Esta ley busca proteger la relación comercial y protegernos de los actos de depresión que el gobierno de los Estados Unidos está realizando en nuestro mar», concluyó.

Para finalizar, el diputado Jorge Rodríguez informó que este martes se llevará a cabo la segunda discusión sobre este proyecto de ley.