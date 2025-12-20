Trinidad y Tobago dice que su «mejor defensa» es su alianza con EEUU en crisis con Caracas

(EFE).- La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, ha asegurado que la «mejor defensa» para el país es su actual cooperación militar con Estados Unidos, ante las nuevas amenazas pronunciadas por Venezuela.

«No voy a declarar la guerra a Venezuela, pero tengo el deber de proteger al pueblo de Trinidad y Tobago y, en este momento, este es el mejor mecanismo de defensa que podemos tener», comentó Persad-Bissessar a los periodistas en un acto a última hora del viernes.

EE.UU. ha instalado un sistema de radar en la isla de Tobago, donde en la actualidad siguen desplegados marines. Además, aviones militares estadounidenses tienen permiso para acceder a los aeropuertos del país, vecino a Venezuela.

La primera ministra enfatizó que estas medidas son de naturaleza defensiva: «Los marines y el radar son para la defensa», subrayó.

Ante este despliegue, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo esta semana en el programa ‘Con el Mazo Dando’ que, si Venezuela fuera atacada por EE.UU., Persad-Bissessar debería estar «absolutamente segura» de las consecuencias.

Al respecto, la primera ministra trinitense afirmó que los comentarios de Cabello iban más allá de una amenaza personal y significan un ataque contra «todos» los ciudadanos del país.

«No es la primera vez que hace esa amenaza. Tiene que apuntar sus armas y su radar hacia (el presidente estadounidense, Donald) Trump porque los buques de guerra en esas aguas son de EE.UU.», comentó.

Defendiendo la estrecha relación con Washington, Persad-Bissessar aseguró que Trinidad y Tobago tiene opciones limitadas dada su proximidad a Venezuela.

«Estamos a siete millas de distancia. Nuestra mejor defensa en este momento es nuestro compromiso bilateral con EE.UU. para la seguridad del pueblo de Trinidad y Tobago», insistió.

También destacó la cooperación estadounidense en la lucha contra el crimen organizado, afirmando que el país ha luchado durante años contra el narcotráfico y el tráfico de personas sin lograr grandes resultados, por lo que es a su juicio necesaria la ayuda de EE.UU.

Sus declaraciones se producen en un contexto de crecientes tensiones regionales, que se exacerbaron tras la orden de Washington de bloquear la entrada y salida de Venezuela de todos los petroleros sancionados por su país.

Ayer, Trump indicó que no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela, mientras que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, expresó su rechazo a quienes llamó «ambiciosos imperialistas» que buscan «robar» petróleo y otros recursos naturales. EFE