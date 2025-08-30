El inspirador mensaje de Tomás Rincón que aviva las esperanzas de la Vinotinto de ir al Mundial

El mediocampista venezolano, Tomás Rincón, avivó las esperanzas de millones que sueñan con que la Vinotinto clasifique al Mundial de Fútbol por primera vez en su historia, al mostrarse confiado de que lograrán la tan ansiada meta.

Fue en una entrevista con ‘Conexión Goleadora’ en la que ‘El Patrón’ no se guardó nada. En ese sentido, precisó que tanto él como el resto del grupo mantienen la convicción de acudir a la cita mundialista.

Para Tomás Rincón, el equipo ha estado trabajando y creciendo durante mucho tiempo para lograr ese fin. «Hemos venido peleando, creciendo, hemos juntado varias generaciones», resaltó el exjugador de la Juventus.

El capitán venezolano concuerda con que, gracias a la ampliación de cupos para el Mundial, las oportunidades de clasificar se abren para todos. Es por eso que considera que las posibilidades de Venezuela son reales y tangibles.

«No nos escondemos en que esta eliminatoria tenemos algunos cupos más y también es para todos, porque también Chile se ha quedado en el camino, Perú también», dijo Tomás Rincón, en referencia a los equipos que, al igual que la Vinotinto, intentan sacar provecho de esta situación.

CONVENCIDO DE QUE ES «LA OPORTUNIDAD» DE LA VINOTINTO

Pese a que el camino en las eliminatorias de Conmebol suele ser difícil, Tomás Rincón se mantiene con la ilusión de materializar la clasificación a la Copa del Mundo del próximo año.

«Todos, desde que empezó esta eliminatoria, sabíamos que teníamos esa diferencia con respecto a otras eliminatorias, pero yo estoy convencido de que esta es nuestra oportunidad, de que lo vamos a lograr, porque al final lo merecemos y lo necesitamos», subrayó.

«Lo hemos peleado mucho de corazón y deseamos mucho que ese momento llegue», concluyó.

Venezuela tendrá dos finales el 4 y 9 de septiembre, cuando visite a Argentina y reciba a Colombia, en las dos últimas fechas por las eliminatorias.