Deyna Castellanos no acudió a la convocatoria de la Vinotinto por «miedo» de no poder regresar a EEUU, esto dijo

La futbolista venezolana Deyna Castellanos anunció que no asistirá a la última convocatoria de la Vinotinto femenina por miedo a no poder regresar a Estados Unidos en medio de las políticas migratorias que está aplicando el gobierno de Donald Trump.

«No sé cuándo será seguro para mí viajar. La situación política aquí y en Venezuela es muy complicada. Yo tengo una responsabilidad aquí. Obviamente estoy bajo contrato y la incertidumbre de que puedo ir a casa pero no saber si puedo volver es algo que da mucho miedo, no sólo para mí, sino para más jugadoras de la liga», señaló a los medios.

Destacó que es «muy triste» para ella no poder estar con la selección nacional. Sin embargo, consideró que fue la decisión correcta el no viajar.

«Me quedaré, seguiré entrenando y creciendo aquí. Pero principalmente ser capaz de quedarme y de seguir jugando en Estados Unidos», acotó.

«Don’t know when I’ll be safe to travel.»

«The uncertainty of like, ‘yeah, I can go home, but not knowing if I can come back’ is something that is very scary, not just for me but players across the league.»

