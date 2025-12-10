Venezuela

VIDEO: Maduro pide a los venezolanos estar «preparados para partirle los dientes al imperio norteamericano»

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
EFE/ Miguel Gutiérrez

Nicolás Maduro pidió este miércoles a los venezolanos estar «preparados para partirle los dientes al imperio norteamericano», en medio de la escalada con Estados Unidos y el despliegue militar en el mar Caribe.

Contents

Maduro se pronunció en la tarde de este 10 de diciembre en la «Gran Marcha por la Batalla de Santa Inés» en Caracas. Durante la alocución, exhortó a los ciudadanos a preparar la defensa contra las amenazas extranjeras.

Leer Más

Pronostican que seguirán las lluvias durante el fin de semana, estas serán las zonas más afectadas
Onda tropical número uno se desplaza por el centro del país y alertan sobre llegada de polvo del Sahara
Desmienten que Edmundo González haya comprado boletos de avión para irse del país el 29J
Casas destruidas, ríos desbordados y un desaparecido: Activan plan especial en Los Andes ante la emergencia por las lluvias

«Trabajando, produciendo, construyendo y funcionando todo siempre. Y preparados para partirle los dientes al imperio norteamericano si hiciera falta desde la patria de (Simón) Bolívar», acotó Maduro en su alocución.

Al igual que en otras ocasiones, Maduro insistió en que la ciudadanía podría tomar las armas en caso de alguna invasión o ataque contra Venezuela. «Nosotros luchamos por la paz. Lo dijo Bolívar», aseveró.

«Las mismas manos productivas que tenemos son las manos que agarran los fusiles, tanques y misiles para cuidar a estar tierra sagrada de cualquier imperio invasor o agresor», agregó Maduro.

MADURO HABLA SOBRE OSLO

Tal como hizo en una actividad el martes, Maduro aseguró esta tarde que en Oslo, capital de Noruega, hubo importantes manifestaciones en contra del Premio Nobel de la Paz, otorgado a la opositora venezolana María Corina Machado.

«Una marcha en Oslo, el doble de gente que ayer, en protesta por haber manchado de sangre el Nobel de la Paz y gritando “no a la guerra en Venezuela” (…) Las imágenes de hoy son impactantes», acotó Maduro.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BALTAZAR PORRAS ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE LO OCURRIDO EN MAIQUETÍA Y CÓMO UN SOLDADO LE «QUITÓ» EL PASAPORTE

Las declaraciones de Maduro se dieron el mismo día en que la hija de Machado recibió en su nombre el Nobel de la Paz, mientras que diversas fuentes insisten en que la opositora llegaría a Oslo próximamente.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Murió uno de los leones recién nacidos del zoológico de Maracay
Venezuela
Trump advierte a Petro que será "el siguiente", después de Maduro
Trump advierte a Petro que será «el siguiente», después de Maduro
Mundo
La administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, propuso que los extranjeros que deseen ingresar al país revelen su historial de redes sociales de los últimos cinco años.  
La polémica exigencia en los aeropuertos para extranjeros que viajen a Estados Unidos
EEUU