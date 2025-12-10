VIDEO: Maduro pide a los venezolanos estar «preparados para partirle los dientes al imperio norteamericano»

Nicolás Maduro pidió este miércoles a los venezolanos estar «preparados para partirle los dientes al imperio norteamericano», en medio de la escalada con Estados Unidos y el despliegue militar en el mar Caribe.

Maduro se pronunció en la tarde de este 10 de diciembre en la «Gran Marcha por la Batalla de Santa Inés» en Caracas. Durante la alocución, exhortó a los ciudadanos a preparar la defensa contra las amenazas extranjeras.

«Trabajando, produciendo, construyendo y funcionando todo siempre. Y preparados para partirle los dientes al imperio norteamericano si hiciera falta desde la patria de (Simón) Bolívar», acotó Maduro en su alocución.

Al igual que en otras ocasiones, Maduro insistió en que la ciudadanía podría tomar las armas en caso de alguna invasión o ataque contra Venezuela. «Nosotros luchamos por la paz. Lo dijo Bolívar», aseveró.

«Las mismas manos productivas que tenemos son las manos que agarran los fusiles, tanques y misiles para cuidar a estar tierra sagrada de cualquier imperio invasor o agresor», agregó Maduro.

MADURO HABLA SOBRE OSLO

Tal como hizo en una actividad el martes, Maduro aseguró esta tarde que en Oslo, capital de Noruega, hubo importantes manifestaciones en contra del Premio Nobel de la Paz, otorgado a la opositora venezolana María Corina Machado.

«Una marcha en Oslo, el doble de gente que ayer, en protesta por haber manchado de sangre el Nobel de la Paz y gritando “no a la guerra en Venezuela” (…) Las imágenes de hoy son impactantes», acotó Maduro.

Las declaraciones de Maduro se dieron el mismo día en que la hija de Machado recibió en su nombre el Nobel de la Paz, mientras que diversas fuentes insisten en que la opositora llegaría a Oslo próximamente.