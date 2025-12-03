«Me dejó poquito»: Florinda Meza lo contó todo sobre la herencia que le dejó Chespirito

Caraota Show

La actriz mexicana Florinda Meza, reconocida por su memorable papel como Doña Florida en El Chavo del Ocho, habló recientemente sobre la herencia que recibió tras la muerte de su esposo, Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito.

Meza está de visita en Argentina y pasó por el programa La mañana con Moria, en donde le preguntaron si fue incluida en la herencia de Chespirito. Aunque confirmó que sí obtuvo parte del patrimonio, dejó claro que no fue una gran cantidad.

«Me dejó poquito, poco», dijo la actriz. «Porque así es. Pero a mí no me importa. Nunca le pedí dinero para el gasto de la casa», acotó Meza cuando le preguntaron la razón por la que obtuvo una suma menor.

A pesar de que no recibió una gran parte de la esencia, Meza aseguró que durante sus casi 40 años de relación colaboró económicamente con el hogar. «Ponía la mitad del dinero para cubrir gastos y hasta la ropa le compraba a Gómez Bolaños», acotó.

MEZA DICE QUE NO ES «TREPADORA»

Algunas versiones indican que Florinda Meza no gestionó correctamente la riqueza de Chespirito. Sin embargo, la actriz habló sobre su papel en la administración de los recursos familiares y el reparto de la herencia.

«Si hubiera sido una ambiciosa trepadora, los hijos no habrían recibido en el 2006 ante notario, a instancia mía, casi un millón de dólares cada uno. Dinero que yo ahorré, que yo administré de nuestro trabajo y que de ahí se tomó», dijo Meza.

Las insólitas declaraciones donde Florinda Meza llamó "defectos" a los seis hijos de Chespirito
Meza fue la pareja de Gómez hasta su muerte. Captura de pantalla

La actriz aseguró que nunca dependió económicamente de Chespirito y, luego del retiro del comediante, ella continuó trabajando. «Como yo tenía mis propias tarjetas de crédito y yo ganaba mi propio dinero, todo lo iba ahorrando; lo de él se usaba en su familia, no en mí», acotó.

Al igual que en otras ocasiones, Meza criticó a la serie biográfica Sin querer, queriendo, que relata la vida de Chespirito. Para la actriz, se trata de un «cuento», a la vez que calificó de «detestable» que «ensuciaran» su «memoria y legado».

