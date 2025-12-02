EN VIDEO: Daniel Radcliffe y Tom Felton se reencontraron tras más de 10 años, así fue el mágico momento

Las estrellas de la saga Harry Potter, Daniel Radcliffe y Tom Felton, se reunieron el lunes en una proyección especial de la película “Merrily We Roll Along” en la ciudad de Nueva York.

En el momento del reencuentro se dieron un fuerte abrazo e intercambiaron algunas palabras mientras las luces del teatro parpadeaban para dar paso a los asistentes.

Más tarde posaron juntos para una tierna foto, que deleitó a sus seguidores. Se trata de la primera postal que se tomaban en público en más de una década.

La última vez que fueron fotografiados juntos en un evento fue el 11 de julio de 2011, en el estreno en Nueva York de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2.

MUCHOS AÑOS DE AMISTAD

Radcliffe, de 36 años, y Felton, de 38, se conocieron durante el rodaje de Harry Potter y la Piedra Filosofal, cuyo estreno cumplió 24 años el mes pasado. La película, y las posteriores adaptaciones de la popular saga de libros de J.K. Rowling, fueron protagonizadas por Radcliffe como el personaje principal y Felton como su rival escolar, Draco Malfoy.

Aunque sus personajes solían rivalizar, ambos actores han mantenido una relación fluida y de apoyo tras cámaras. Felton incluso elogió a Radcliffe, un veterano del teatro que ganó un premio Tony por su papel en Merrily We Roll Along, por inspirarlo a entrar en el teatro.

«He aprendido algunos consejos de Potter. Fue una de las primeras inspiraciones para venir a Broadway», dijo Felton durante una aparición en noviembre en Good Morning America. «Lo vi, creo, en su primer espectáculo, ¿hace cuánto tiempo? ¿Más de diez años? Y ahora, sin duda, ha ganado un Tony y es una gran inspiración para explicar por qué Broadway es tan especial».

Felton debuta ahora en Broadway, repitiendo su papel de Draco en Harry Potter y el legado maldito. La producción, que se presenta por séptima vez en Nueva York, sigue a la nueva generación de familias de Hogwarts, centrándose en los hijos de Harry y Draco mientras lidian con el legado de la guerra mágica.

El público ha acudido en masa al teatro para ver a Felton volver a la piel de Draco. La obra ha batido récords de taquilla, recaudando más de 3.150.000 dólares solo durante la semana de Acción de Gracias.

Radcliffe aún no ha visto a Felton en el escenario en Cursed Child . Pero declaró a Good Morning America en su propia aparición el mes pasado que le conmovió que Felton lo viera como una influencia, especialmente considerando sus primeros años juntos en los sets de Harry Potter.

«Es una locura. Tom es mayor que yo, siempre fue el chico genial de niño. Es increíble que me considerara una inspiración para algo. Es muy tierno», dijo Radcliffe. «Estoy súper emocionado de que esté en esto, de que esté actuando en Broadway y de que esté haciendo el espectáculo. Es realmente encantador. Y estoy emocionado de que esté en la ciudad y pueda verlo».