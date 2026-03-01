Caraota Show

Natalia Jiménez lloró de emoción al lograr sold out en El Poliedro de Caracas y reencontrarse con los venezolanos

Una vez más la española Natalia Jiménez hizo vibrar al icónico Poliedro de Caracas con su potente voz, donde derrochó alegría al reencontrarse con el público venezolano y lograr sold out en su gira mundial “La Jiménez”.
Una vez más la española Natalia Jiménez hizo vibrar al icónico Poliedro de Caracas con su potente voz, donde derrochó alegría al reencontrarse con el público venezolano y lograr sold out en su gira mundial “La Jiménez”.

El show comenzó un poco después de las 9:00 de la noche de este sábado 28 de febrero, con un sentido homenaje al mexicano José José al interpretar El triste y Gavilán o Paloma, para dar paso a un popurrí con sus grandes éxitos La Frase Tonta, Que te quería y Algo más.

Jiménez se ausentó brevemente de escenario y reapareció con un espectacular vestido negro para interpretar Creo en mí, al tiempo que agradeció la oportunidad de presentarse en un “impecable” Poliedro de Caracas donde 10 mil almas la aplaudieron de pie. Hizo especial mención al gentilicio venezolano siempre la ha apoyado en sus visitas al país, y “son los que más gritan” en otros países.

VIRAL: NIÑO VENEZOLANO CAUTIVÓ A LOS JUECES EN THE VOICE KIDS ALEMANIA Y LOGRÓ ENTRAR A LA COMPETENCIA

“Siempre sigan sus sueños, no los dejen, no importa quién se les ponga por delante… esta vida es bien corta señores, es bien corta. Son dos días y ya ha pasado uno, que piensan hacer con el que les queda?, nunca se olviden de sus sueños porque para eso vinimos, gracias por cumplirme el mío. Los quiero”, expresó.

En esta gira mundial, Natalia Jiménez aseguró entre risas y jocosidad que “estaba haciendo lo que le daba la gana”. Seguidamente dio paso a un set de boleros que empezó con Cien años y cerró con Piel canela.

Tras su tercer cambio de vestuario, y la bienvenida a su “mariachi de Jalisco”, interpretó varias rancheras que hicieron recordar al público a las leyendas Rocío Dúrcal y Juan Gabriel. Entre las más coreadas hacia el final del concierto estuvieron Me muero, Quédate con ella y El sol no regresa, para cerrar su gira en Caracas con El Rey y Caray, un homenaje especial a México, país que la ha cobijado en los últimos años.

 

Fotos. Caraota Digital
