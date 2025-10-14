En Valencia: Dio a luz en su casa y lo que hizo a su bebé horrorizó a todos

Las autoridades policiales capturaron a una mujer de 34 años, identificada como Andreína Katerine López Peper, por, presuntamente, quitarle la vida a su bebé recién nacida en la ciudad de Valencia, estado Carabobo.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en Instagram sobre la captura de López. Precisó que los hechos se dieron en la vivienda de la detenida.

«Se pudo conocer que la fémina se encontraba en su vivienda junto a sus hijas mayores, cuando presentó dolores de parto, optando por encerrarse en una de las habitaciones, donde dio a luz a la pequeña», apuntó Rico.

López, aparentemente, «no deseaba hacerse cargo» de la bebé y decidió quitarle la vida apenas minutos después de su nacimiento. «Optó por estrangularla con una prenda de vestir», aclaró la minuta policial.

CAPTURA DE LÓPEZ

Luego de dar a luz y concretar el crimen, López fue trasladada de emergencia al Hospital Materno Infantil Dr. José María Vargas, en la parroquia Urbana Santa Rosa. La mujer fue atendida y los médicos identificaron señales de un parto reciente.

El personal médico alertó a las autoridades y detectives de la Delegación Municipal Valencia se desplazaron hasta el hospital. Durante el interrogatorio, López confesó haber dado a luz, pero acusó al padre de la bebé de quitarle la vida.

Los agentes consideraron que había varias irregularidades en su relato y consideraron que esta versión buscaba «desvirtuar» las investigaciones. En tal sentido, fue detenida y quedó a la orden del Ministerio Público.