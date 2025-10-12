Tiroteo en bar de Carolina del Sur dejó cuatro fallecidos y más de 20 heridos, no han identificado el atacante

Un tiroteo en un bar de la isla de Santa Helena, en Carolina del Sur, dejó al menos cuatro fallecidos y más de 20 heridos la madrugada de este domingo, mientras las autoridades buscan identificar al atacante y las circunstancias exactas del hecho.

Según la versión oficial, una gran multitud se encontraba en la escena cuando arribaron los agentes de la comisaría y hallaron a varias personas heridas de bala. «Múltiples víctimas y testigos corrieron a los negocios y propiedades cercanas en busca de refugio de los disparos», señaló la Oficina del Sheriff del Condado de Beaufort en un comunicado.

«Este es un incidente trágico y difícil para todos. Le pedimos paciencia mientras continuamos investigando este incidente. Nuestros pensamientos están con todas las víctimas y sus seres queridos», añadió la misiva sobre el tiroteo.

Los oficiales encontraron en el bar a cuatro personas sin vida y al menos otras 20 con heridas. Entre los lesionados, cuatro se hallan en estado crítico en diversos hospitales de la zona.

SIN INFORMACIÓN SOBRE LAS IDENTIDADES DE LAS VÍCTIMAS DEL TIROTEO

De igual forma, no existen detalles en torno a las identidades de las víctimas del tiroteo en el bar de Carolina del Sur. Además, se desconoce qué condujo al tiroteo o por qué sucedió, por lo que las autoridades solicitan a quien tenga información contactar con los oficiales.

Por su parte, la representante estadounidense, Nancy Mace, manifestó estar «completamente desconsolada por el devastador tiroteo en el condado de Beaufort». «Nuestras oraciones están con las víctimas, sus familias y todos los afectados por este horrible acto de violencia», acuñó.

Este tiroteo ocurrió solo un día después de que una balacera durante la celebración del partido de regreso a casa de la Escuela Secundaria Leland, en Mississippi, dejara un saldo de cuatro personas sin vida y al menos 12 heridos la madrugada del sábado, además de un sospechoso de 18 años detenido.

A su vez, el tiroteo en Leland tuvo lugar después de que asesinaran a tiros a dos personas a solo tres horas de distancia en un campo de fútbol en Heidelberg High School.