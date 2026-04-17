El toma y dame de Trump con el régimen de Irán por el uranio enriquecido, quieren llevarlo a EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes, 17 de abril, que su administración trabaja con Irán para recuperar y trasladar a territorio estadounidense el uranio enriquecido que, según él, quedó esparcido como «polvo nuclear» tras los bombardeos del año pasado.

En una entrevista telefónica a NBC News, aseguró que la operación de recuperación se realizaría «muy pronto» y que incluiría maquinaria pesada para excavar en los sitios atacados.

«Vamos a entrar con Irán, con calma, y vamos a empezar a excavar con maquinaria pesada… Lo traeremos de vuelta a Estados Unidos», enfatizó el mandatario.

Sin embargo, la respuesta iraní fue inmediata y categórica. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baqaei, negó que Teherán haya aceptado transferir su uranio enriquecido a ningún país, y subrayó que ese punto «nunca ha sido planteado» en las conversaciones recientes.

Según Baqaei, los diálogos se concentran en la resolución del conflicto y el levantamiento de sanciones, no en la entrega del material nuclear.

Trump insistió en que la guerra tuvo como objetivo impedir que Irán desarrollara un arma nuclear, mientras que Teherán mantiene que su programa tiene fines civiles.

Pese a la postura iraní, el mandatario estadounidense aseguró que las negociaciones avanzan con rapidez y, por tanto, un acuerdo podría concretarse en cuestión de días, incluso con la posibilidad de viajar a Islamabad si se alcanza un entendimiento.

También afirmó que no quedan «puntos conflictivos» por resolver, aunque el bloqueo naval sobre Irán se mantendrá hasta que exista un pacto definitivo.

#17Abr | El presidente Donald Trump dice que el proceso de llegar a un acuerdo con Irán 'debería ir muy rápido' y que Estados Unidos obtendrá todo el 'polvo nuclear'. Video: @FoxNews pic.twitter.com/f0QZ60BW7M — Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 17, 2026

URANIO DE IRÁN

La Agencia Internacional de Energía Atómica estima que antes de los ataques de 2025 Irán poseía unos 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60 %, aunque desde entonces no ha podido verificar la situación debido a la falta de acceso a las instalaciones.

Las declaraciones de Trump y Baqaei se producen en medio de reportes que sugieren que Washington podría liberar hasta 20 mil millones de dólares en fondos iraníes congelados a cambio del uranio enriquecido, algo que Trump negó tajantemente.

Para Irán, en cambio, el levantamiento de sanciones y la compensación por los daños de la guerra son prioridades centrales.

En paralelo, la reapertura parcial del estrecho de Ormuz —clave para el tránsito energético mundial— ha generado una caída de más del 10 % en los precios internacionales del petróleo, reflejando el optimismo de los mercados ante una posible desescalada. Trump señaló, que en cuanto se firme el acuerdo, el bloqueo se termina.