Escándalo en Los Ángeles: Famosa modelo es buscada por engañar a varios hombres para robarlos, así los seducía

Por Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
Foto: Redes sociales

Un verdadero escándalo se dio en el condado de Los Ángeles, en el estado de California, después de que una famosa modelo, de nombre Adva Lavie, robara a varios hombres que inicialmente atraía por medio de aplicaciones de citas, con el fin de seducirlos y despojarlos de sus pertenencias, por lo que actualmente las autoridades están tras su rastro.

De acuerdo con la Policía, actualmente buscan a más víctimas de la mujer, quien se hacía pasar por la novia de los hombres incautos antes de llevarse cosas de sus casas. Mediante un comunicado, los agentes del condado de Los Ángeles identificaron a Lavie, a quien también se le conocía como Mía Ventura Shoshana/Shana.

«La sospechosa Lavie ha estado involucrada en una serie de robos residenciales en todo el condado de Los Ángeles, atacando a hombres mayores y haciéndose pasar por su novia o acompañante en plataformas y aplicaciones de citas en redes sociales», resalta el comunicado.

Lavie mide cerca de 1,70 metros. Asimismo, pesa unos 47 kilos y tiene cabello y ojos de color castaño. Se sabe que la modelo maneja una camioneta Porsche negra y un sedán Mercedes-Benz blanco.

Por su parte, el presentador del pódcast Michael Sartain, quien tuvo a Lavie en su programa, la describió como muy carismática. Cuenta que, probablemente, los hombres le pagaban dinero como parte de su relación, pero que la mujer también hurtaba objetos de su casa.

«Les robaba y luego decía: ‘Si van a la policía, diré que me violaron’. He oído a dos hombres decir que fueron extorsionados específicamente por ella», narró Sartain, reseñó el diario La Opinión.

Registros de la cárcel muestran que a Lavie la arrestaron previamente por un cargo de robo. No obstante, la dejaron en libertad después de que pagara una fianza. En ese caso, no se presentaron cargos.

Las autoridades pidieron a cualquier persona que crea que también es una víctima de la modelo o que tenga más información comunicarse con el LASD al (818) 878-1808 o con los detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles al (818) 374-9500.

